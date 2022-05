Bekijk hier de mooiste beelden van de uitzinnige Feyenoord-selectie

video Zorgen bij PSG, maar Kylian Mbappé zit ‘gewoon’ in selectie voor duel met Real Madrid

Er was de vrees dat de CL-clash tussen Real Madrid en PSG wellicht zonder hoofdrolspeler zou worden afgewerkt. Kylian Mbappé blesseerde zich op training aan de voet, de dokters vreesden in eerste instantie voor een breukje, maar de schade lijkt mee te vallen. De aanvaller zit 'gewoon’ in de selectie.

8 maart