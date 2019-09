België bijna geplaatst, spanning in andere groepen

Cruciale wedstrijd Slowakije, Kroatië kan goede stap zetten

In poule E staat het allemaal ontzettend dicht bij elkaar. De wedstrijd tussen nummer twee Hongarije en achtervolger Slowakije is dan ook een heel belangrijke. In de wetenschap dat Slowakije ook nog op bezoek gaat bij nummer één Kroatië, moet de ploeg van trainer Pavel Hapal een resultaat boeken in Boedapest. Afgelopen week kregen de Slowaken een flinke oorwassing van Kroatië (0-4) te verduren.

Volledig scherm Kroatië won afgelopen vrijdag met 0-4 bij Slowakije. Marek Hamsik (links) en Luca Modric (rechts). © AFP Toch kan Slowakije met vertrouwen vooruitkijken naar de wedstrijd met buurland Hongarije. De vorige ontmoeting tussen de buurlanden, eerder in deze kwalificatie, was een prooi voor het thuisland. Balasz Dzsudzsak, met zijn 32 jaar nog altijd onderdeel van de Hongaarse ploeg, haalde met zijn land in 2016 nog de achtste finales op het EK. Om dat te kunnen evenaren, moet de ploeg van bondscoach Marco Rossi eerst een goed resultaat in deze kwalificatie halen.

En vergeet Kroatië niet, op papier de favoriet in deze poule. Het buurland van de bovenstaande landen dreigde een lastige kwalificatie tegemoet te gaan na een nederlaag bij Hongarije, maar kan met een overwinning tegen hekkensluiter Azerbeidzjan ‘gewoon’ op twaalf van de mogelijke vijftien punten komen. Azerbeidzjan verloor afgelopen week nipt van Wales, dat deze speelronde vrijaf krijgt.

• 18.00 uur: Azerbeidzjan - Kroatië

• 20.45 uur: Hongarije - Slowakije



Stand

1. Kroatië 4-9 (9-4)

2. Hongarije 4-9 (6-4)

3. Slowakije 4-6 (7-6)

4. Wales 4-6 (4-4)

5. Azerbeidzjan 4-0 (4-12)

Wint Polen, dan kan bijna iedereen in deze poule nog door

De spanning is om te snijden in groep G, met vier landen die op vier punten van elkaar staan. Polen voert, ondanks de nederlaag van afgelopen vrijdag bij Slovenië, de ranglijst aan. Bayern München-spits Robert Lewandowski en zijn teamgenoten wacht vanavond een pittige klus tegen Oostenrijk, dat de laatste wedstrijden aan een opmars bezig is. De Oostenrijkers leken een kansloze kwalificatie tegemoet te gaan na nederlagen in de eerste twee duels, maar hebben zich met drie overwinningen knap hersteld.

Volledig scherm Eran Zahavi juicht na een hattrick tegen Oostenrijk eerder in deze kwalificatie. © AFP

Tegelijkertijd wordt in Ljubljana afgetrapt voor Slovenië-Israël, een heel belangrijke wedstrijd in deze poule. De winnaar van dit duel kan na vanavond zomaar eens de tweede plaats overnemen van Oostenrijk. Slovenië moet vanavond vooral uitkijken voor de spits van de Israëliërs, Eran Zahavi. De spits van het Chinese Guangzhou R&F maakte in vijf duels al acht doelpunten, waarmee hij de topscorer van de EK-kwalificatie is.



Ook Letland en Noord-Macedonië spelen vanavond tegen elkaar. Met een overwinning in Riga kan Noord-Macedonië stiekem nog mee gaan doen om de tweede plaats.



20.45 uur: Letland - Noord-Macedonië

20.45 uur: Polen - Oostenrijk

20.45 uur: Slovenië - Israël



Stand

1. Polen 5-12 (8-2)

2. Oostenrijk 5-9 (13-6)

3. Slovenië 5-8 (9-3)

4. Israël 5-8 (9-8)

5. Noord-Macedonië 5-5 (6-8)

6. Letland 5-0 (1-19)

Rusland staat voor reuzenstap, alles of niet voor Schotland

De kaarten in poule I lijken na vrijdagavond wel geschud. Met een overwinning had Schotland op gelijke hoogte kunnen komen met Rusland, maar een 1-2 nederlaag op het eigen Hampden Park gaf de EK-droom van de Schotten een flinke dreun. In Glasgow moet de ploeg van bondscoach Steve Clark stunten tegen België om de EK-droom levend te houden. België pakte alle mogelijke vijftien punten tot nu toe en won afgelopen vrijdag met 0-4 van San Marino. In die wedstrijd kregen de nodige spelers te rust, maar verwacht wordt dat België vanavond wel met de beste elf aantreedt. Winnen de Rode Duivels vanavond, dan lijkt België een onoverbrugbaar gat met de concurrentie te slaan.

Volledig scherm Oude vedette Yuri Zhirkov (rechts, 18) maakte de winnende treffer op Hampden Park (1-2). © AFP