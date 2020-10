Bergwijn kan het voorlopig schudden bij Mourinho: ‘We speelden verschrikkelijk slecht’

Tottenham Hotspur-trainer José Mourinho van weet genoeg. De Portugees gaf donderdag in de Europese uitwedstrijd tegen FC Antwerp heel wat reserves een kans in de basis, maar dat beviel allerminst. ,,Deze avond zorgt ervoor dat mijn keuzes in de toekomst heel makkelijk worden”, zei Mourinho na de nederlaag in het Bosuilstadion (1-0).

Mourinho wisselde in de rust maar liefst vier spelers: Steven Bergwijn, Dele Alli, Giovani Lo Celso en Carlos Vinicius. ,,Ik had liever elf keer gewisseld”, mopperde de Portugees, die onder anderen Son Heung-min en Lucas Moura in het veld bracht. Na amper een uur kwam ook Harry Kane in de ploeg voor Gareth Bale.

Steven Bergwijn, hier in duel met Abdoulaye Seck, werd in de rust gewisseld.

,,Ik wil mijn spelers altijd graag kansen geven. We hebben een grote selectie met veel goede spelers”, aldus Mourinho. ,,Het is mijn verantwoordelijkheid om ze kansen te geven, maar het is ook hun verantwoordelijkheid om die kansen dan met beide handen te pakken. We speelden verschrikkelijk slecht en het resultaat is ook slecht. Ik ben de baas, dus ik ben hier verantwoordelijk voor. Maar deze wedstrijd heeft me ook wel een paar dingen duidelijk gemaakt. Het wordt nu een stuk makkelijker om bepaalde keuzes te maken.”

Bergwijn, begin dit jaar overgekomen van PSV, kwam dit seizoen in de Premier League vooralsnog in vier wedstrijden in actie. Drie keer was hij invaller. De international van Oranje weet na de nederlaag bij Antwerp dat hij voorlopig niet op een basisplaats hoeft te rekenen. De Spurs verloren in België door een doelpunt na een half uur van Lior Refaelov.

Feest bij Antwerp na de 1-0 zege op Spurs.