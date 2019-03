Blijft Roma in Porto op het spoor van wéér een CL-finale?

Loting kwartfina­les op 15 maart in Nyon

5 maart Na een zinderende avond in Madrid mag Ajax zich gaan opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. De loting daarvoor is op 15 maart, om 12.00 uur in Nyon. Op die dag wordt meteen geloot voor de halve finales. De kwartfinales vinden plaats op 9 en 10 en 16 en 17 april. De finale dit jaar is op zaterdag 1 juni in Estádio Metropolitano in Madrid, de thuishaven van Atlético.