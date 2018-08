Blind 'best wel pissig' na gelijkspel

Daley Blind wilde even niet horen dat een gelijkspel van 2-2 in de uitwedstrijd tegen Standard Luik ook best wel een goede uitgangspositie voor Ajax is. ,,Ik ben best wel pissig", zei de Amsterdammer die na vier jaar weer terug is bij de club waar hij zijn loopbaan als prof begon.

,,In de eerste helft deden we het gewoon goed", zei Blind. ,,We kwamen ook met 2-0 voor en in het begin van de tweede helft misten we twee goede kansen op de 3-0. Dan was het misschien wel klaar geweest. Vervolgens schoven zij een man door naar de linkerkant van het middenveld en daarna ging het fout."

Van de 28-jarige Blind wordt verwacht dat hij zijn ploeg goed laat anticiperen op een tactische zet van de tegenstander. ,,Het was zo'n kabaal in het stadion dat Matthijs de Ligt mij nog niet eens kon verstaan. En die stond naast me", vertelde de Amsterdammer, die voor het eerst sinds zijn terugkeer een basisplaats had.