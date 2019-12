Blind: ‘Geluk ontbrak, we hadden meer verdiend’

,,Ik moet het zelf nog een beetje analyseren, ik voel vooral emotie nu”, stelde Daley Blind na afloop voor de camera van Veronica. ,, We spelen best een redelijke wedstrijd. Valencia heeft twee echt goede kansen gehad, denk ik. Verder hebben wij geprobeerd de wedstrijd te domineren en ik denk dat we de tweede helft heel goed spelen. We hebben alleen niet heel grote kansen gecreëerd. Een paar keer zat er net iemand tussen. We hebben veel strijd en passie getoond als team, maar we misten wat geluk. Het heeft ons sowieso niet meegezeten deze Champions League-campagne.”



Ajax moest het vanavond doen zonder de geblesseerde David Neres en Quincy Promes. Dat gemis leek zichtbaar op het veld. ,,Tuurlijk heeft het er wel iets mee te maken dat Neres en Promes er niet zijn. Noa (Lang, red.) heeft keihard gestreden. Maar het is duidelijk dat je twee spelers met grote kwaliteiten mist. Op naar de Europa League dan maar. Dat is niet wat we willen, maar het zal moeten. We hadden het verdiend om in de Champions League te spelen, denk ik.”

Van de Beek: onze slechtste wedstrijd

Donny van de Beek deelde de mening van zijn ploeggenoot. ,,Ik denk dat we meer dan dit hadden verdiend, maar dit was onze slechtste groepswedstrijd”, erkende Van de Beek. ,,We hadden volgens mij wel een doelpunt verdiend, al kregen we niet heel veel kansen. Natuurlijk mis je Quincy Promes en David Neres op dit niveau”, doelde hij op beide geblesseerde buitenspelers. ,,Maar dan nog hadden we hier moeten scoren. Zij waren alleen maar aan het tijdrekken en verdedigen maar winnen wel.”

,,Dit is een harde klap”, zei Van de Beek over de nederlaag. ,,We stonden bovenaan voor de laatste speelronde en eindigen als derde in de poule. Nu moeten we de Europa League in. Nog niet zo lang geleden stonden we in de finale van dat toernooi. Daar moeten we weer voor gaan, al zal ook dat niet makkelijk worden. Maar na wat we allemaal hebben gepresteerd het afgelopen jaar voelt overwinteren in de Europa League nu niet als een prijs.”