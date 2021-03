Blind ontbreekt bij Ajax, Ten Hag waakt voor ‘aanvallende overval’ Young Boys

De Amsterdammers bereikten de achtste finale van de Europa League door af te rekenen met Lille OSC, terwijl de Zwitsers dankzij twee overwinningen (4-3 thuis, 0-2 uit) te sterk waren voor het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Kortom: een geduchte tegenstander voor Ajax. In dat opzicht is het een extra domper dat Blind niet kan spelen.

Ten Hag opende zijn persconferentie met de mededeling dat (naast de geschorste Andre Onana en de niet ingeschreven Sébastien Haller) ook Noussair Mazraoui niet kan spelen. Net als Blind, dus. ,,Of zijn knieblessure erger is dan verwacht? Ik denk het niet. Het is niet ernstig, maar we willen geen risico met hem nemen. Het is niet dusdanig goed hersteld dat hij kan aantreden", aldus de trainer van Ajax. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken. ,,We bekijken op het laatste moment of hij erbij kan zijn. Maar het heeft geen zin om te praten over spelers die er niet bij zijn. We kunnen nog steeds een goed elftal opstellen.”

Overval

Ook liet de oefenmeester weten dat hij op zijn hoede is voor Young Boys. ,,Als je in staat bent om Leverkusen uit te schakelen, en zelfs twee keer van ze weet te winnen, dan heb je een heel goede ploeg. Het is echt een team, een eenheid met een heel goede mentaliteit. Ze gaan heel direct naar de goal van de tegenstander. En dan komen ze echt met een overval, met vier of vijf spelers. Het zit goed in elkaar.”

Ten Hag erkende dat het logisch is dat Dusan Tadic als spits start, met de Brazilianen David Neres en Antony op de flanken. Hij wilde niet vertellen of hij Edson Álvarez als middenvelder of centrale verdediger nodig heeft tegen de kampioen van de laatste drie jaar in Zwitserland.

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint morgenavond om 18.55 uur, de return is volgende week donderdag in Bern. Dan is de aftrap om 21.00 uur.