Blind: Wij kregen wel de beste kansen

,,Net zag ik hun trainer Frank Lampard weer naar het tribunevak met fans van Chelsea lopen”, zuchtte Blind. ,,Het is misschien een compliment voor ons dat een topclub zo blij is als ze van ons hebben gewonnen. Maar wat moeten wij daar mee? Wij staan met lege handen.”

Blind vond de nederlaag onnodig en zelfs een beetje onterecht. ,,Wij speelden soms te slordig maar we kregen nog wel de beste kansen. Ik denk dat wij het misschien niet verdienden om te winnen. Maar zij ook niet. Het is balen dat ze vlak voor tijd nog scoren”, zei hij over de winnende treffer van Michy Batshuayi. ,,Een gelijkspel was een beter resultaat geweest.”

Quincy Promes leek Ajax in de 36ste minuut op voorsprong te brengen. Maar de videoscheidsrechter zag de aanvaller een paar centimeter buitenspel staan. In de eredivisie had die treffer wel geteld. Daar is de apparatuur nog niet zo goed om dergelijke kleine verschillen te meten.

Na afloop van het duel met Chelsea werd er ook getwijfeld aan de beslissing van de videoscheidsrechter. ,,Ik hoor net dat hij het beeld misschien op het verkeerde moment heeft stilgezet”, zei Blind. “Ik hoop van niet want dan zijn wij benadeeld.”

Blind zag na rust ook nog zijn ploeggenoot Edson Álvarez op de paal koppen. ,,Toen waren we weer dichtbij de openingstreffer”, zei hij. ,,We speelden misschien niet onze beste wedstrijd maar veel kansen hebben we niet weggegeven”, stelde de Amsterdammer die tijdens de wedstrijd ook van zijn eigen supporters kritische geluiden hoorde.

,,Ik heb het niet over de F-side”, zei hij. ,,Die jongens steunen ons altijd en gaan er altijd vol voor. Maar misschien hebben we andere fans het laatste jaar een beetje te veel verwend. We speelden niet tegen zo maar een ploeg. Chelsea is gewoon een topclub.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie