Blunderende keeper kost Bosz de kop, ook Leicester en Club Brugge uitgeschakeld

Voor Bayer Leverkusen was de schade nog te overzien, nadat het zich een week eerder in Bern had teruggevochten van een 3-0 achterstand naar ‘slechts’ een 4-3 nederlaag. Door die drie uitdoelpunten was een zege voor Bosz en zijn troepen normaal gesproken voldoende voor het bereiken van de laatste 16, maar daar stak de Zwitserse kampioen een stokje voor. Daarbij werd het een handje geholpen door Niklas Lomb. Nadat Daley Sinkgraven de bal vlak na rust op vijandige helft verloor, liet de relatief onervaren doelman een van richting veranderde voorzet los en spits Theoson Jordan Siebatcheu profiteerde: 0-1. Vijf minuten voor het einde mocht Lomb nog een tweede keer vissen. Ook Leicester City kreeg de fatale klappen na rust te verwerken. Serdar Gözübüyük had de tweede helft amper drie minuten op gang geblazen, toen Lukas Provod tegen een voorzet aanliep en voor het eerste doelpunt uit het tweeluik tekende. ‘The Foxes’ moesten er nu twee gaan maken, maar kregen een kwartier voor tijd juist een tweede goal tegen. Abdallah Sima klopte Kasper Schmeichel met aan afstandsschot voor de beslissing: 0-2.

Het door coronabesmettingen geplaagde Club Brugge is eveneens naar de Europese uitgang verwezen. Met Bas Dost en Ruud Vormer in de basis kwam de Belgische koploper tegen Dynamo Kiev wederom niet tot scoren en verloor het met 0-1. Een domper was na rust het uitvallen van de Nederlandse spits. De beslissing viel toen Vitaly Buyalsky in de 83ste minuut doelman Simon Mignolet wist te kloppen.

AC Milan plaatste zich, hetzij met de nodige moeite, wél voor de achtste finales. Zonder Zlatan Ibrahimovic kwam de Italiaanse nummer 2 al vroeg op voorsprong, maar halverwege had Rode Ster Belgrado al 1-1 gemaakt. Die stand was voor Milan voldoende aangezien de ontmoeting in Servië in 2-2 was geëindigd. Na rust kreeg Rode Ster echter veel kansen. In de 68ste minuut bijvoorbeeld, toen de jarige Gianluigi Donnarumma op spectaculaire wijze Yaya Sanogo van scoren afhield. Even later werd de thuisploeg door de tegenstander in het zadel geholpen, toen Marko Gobeljic zijn tweede gele kaart ontving. Mede hierdoor was plaatsing voor Milan een feit.