Bookmakers: Ajax zeker niet kansloos tegen Juve

Ja, Ajax begint woensdagavond dus wel als underdog, maar ook inzetten op Juventus levert nog altijd meer dan verdubbeling op van de inleg. Dat wil zeggen: volgens de bookmakers is het lang geen uitgemaakte zaak dat Juventus in Amsterdam wint. Ajax maakt tegen Juventus bijvoorbeeld meer kans dan Manchester United vanavond tegen FC Barcelona, als we de wedaanbieders mogen geloven. Een zege van Barcelona heeft een gemiddelde quotering van 2.00, dat is dus lager dan die voor Juventus. Winst van Manchester United levert 3.85 op. De quoteringen zijn afkomstig van Daily Odds, dat de gemiddelde koersen van de grootste wedkantoren ter wereld berekent.



Overigens blijft Juventus bij veel grote wedkantoren wél de belangrijkste kandidaat om de Champions League te winnen. Bwin bijvoorbeeld betaalt voor elke op Juventus ingelegde euro 3.80 uit. Barcelona volgt bij dit kantoor met 4,00. Manchester City staat op 4.33. Wie op Ajax inzet, krijgt 34 keer de inleg terug. Vóór het tweeluik met Real Madrid was dat nog 101 keer. Ajax is niet de grootste underdog bij de laatste acht: Porto ‘doet’ 201 keer de inzet. Die koers is zo hoog mede doordat de Portugese ploeg dinsdagavond al met 2-0 verloor van Liverpool in de heenwedstrijd van de kwartfinale.