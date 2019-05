Buitenlandse media vol ongeloof na nieuwe wonderavond

,,Wat rest is applaus voor een geweldige Champions League-campagne", zo steekt het Spaanse Mundo Deportivo Ajax een hart onder de riem. ,,Er waren tranen bij Frenkie de Jong en tranen bij Mauricio Pochettino. Om verschillende redenen", merkte het Spaanse medium op. De Spaanse collega's van Marca hadden genoten van het schouwspel tussen Ajax en Tottenham Hotspur en kopte dan ook ,,Lang leve de Champions League.” Om te vervolgen: ,,Het leek onmogelijk om nog meer drama in dit Champions League-seizoen te krijgen, maar er waren nog wat druppels over in de fles. De Ajax-fans vroegen zich na de eerste helft al af of ze hetzelfde hotel in Madrid konden boeken als bij de wedstrijd tegen Real Madrid, maar het is Tottenham Hotspur dat op zaterdag 1 juni de finale speelt tegen Liverpool in het Wanda Metropolitano in Madrid.” AS vatte de avond treffend samen: ‘Tottenhams wonder’.

Engeland

In het thuisland van Tottenham Hotspur, Engeland, pakten de media logischerwijs ook groot uit. ,,Een Moura Mirakel", zo valt er op de voorpagina van The Daily Mirror te lezen. Vanzelfsprekend een ode aan de hattrickheld van de avond: Lucas Moura. De Braziliaan inspireerde The Sun tot de tekst: ,,Ai, caramba. De spelers van Ajax stortten naar de grond en niemand kreeg ze meer overeind in de Johan Cruijff Arena”, aldus The Sun, dat ook nog lovende woorden had voor Matthijs de Ligt. ,,Hij leek wel Maldini, Nesta en Costacurta in één.”



The Daily Mail spreekt van een scenario dat uitstekend op het witte doek zou passen. ,,Een nieuwe dag, een nieuw wonder. Misschien moeten we stoppen met het typeren als een wonder als het elke avond bij een Engels team in Europa gebeurt. Als we niet beter zouden weten, zou je denken dat de laatste 48 uur het script van een film was, allemaal verzonnen. Dat het het werk was van een team van schrijvers, zoals Game of Thrones.“



Bij BBC waren ze onder de indruk van Ajax en stelt dat de Amsterdammers veel nieuwe fans hebben na hun optredens tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. ,,Ajax was een genot om naar te kijken tijdens hun ongelooflijke Europese campagne.”