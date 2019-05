Cech heeft droomfinale tegen oude liefde te pakken

Ten Hag voelde zich als door vrachtwa­gen overreden

9 mei ,,Alsof er een vrachtwagen over je heen is gereden", antwoordde Ajax-trainer Erik ten Hag - in gesprek met Ajax TV - op de vraag hoe hij vanochtend was ontwaakt na de uitschakeling in de Champions League. ,,Dat is natuurlijk figuurlijk ook gebeurd. Het is zó ontzettend bitter."