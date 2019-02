Champions League-finale in 2021 in Duitsland of Rusland

München was drie keer eerder de plaats van handeling van de eindstrijd. Bij de laatste, in 2012, verloor Bayern München voor eigen publiek na strafschoppen van Chelsea.



Dit seizoen wordt de finale van de Champions League gespeeld in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. Volgend jaar, in 2020, wordt de finale afgewerkt in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel.