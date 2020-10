Chelsea-coach Lampard onder de indruk van Ziyech: Hij deed het geweldig

Atalanta-uit Blind en Ten Hag denken niet in doemscenario’s: ‘Alle vertrouwen in overwin­ning’

26 oktober De ontmoeting met Atalanta Bergamo is er voor Ajax één om de kansen in de Champions League springlevend te houden. Of een nederlaag funest is voor overwintering in het miljardenbal? ,,We moeten nog voetballen, hè.”