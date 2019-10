Chelsea heeft alleen ervaring tegen DWS en Feyenoord

StatistiekenAjax speelt vanavond (18.55 uur) voor het eerst in de historie een officiële wedstrijd tegen Chelsea, maar de club uit Londen heeft al wel ervaring tegen twee andere Nederlandse clubs. Dat en andere feitjes in aanloop naar de kraker van vanavond in de Johan Cruijff Arena.

Eerste ontmoeting

Ajax en Chelsea hebben beide een flinke historie in Europa, maar toch staan de clubs uit Amsterdam en Londen vanavond pas voor het eerst tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Wel speelden Ajax en Chelsea op 23 juli 2010 een oefenwedstrijd tegen elkaar in de Amsterdam Arena, anderhalve week na de WK-finale in Zuid-Afrika. Ajax won toen met 3-1 door doelpunten van Jeffrey Bruma (eigen goal), Siem de Jong en Hyun-jun Suk. Daniel Sturridge scoorde namens Chelsea, waar met Patrick van Aanholt nog een Nederlander meedeed. Martin Jol en Carlo Ancelotti waren de coaches.

Chelsea tegen Nederlandse clubs

Chelsea speelde dus nog nooit officieel tegen Ajax, maar wel tegen twee andere Nederlandse clubs: DWS Amsterdam en Feyenoord. In de Jaarbeursstedenbeker van 1968 werd het twee keer 0-0 tussen DWS en Chelsea, waarna DWS doorging vanwege een gewonnen toss. Dat waren nog eens tijden. Twintig jaar geleden zat Chelsea in de tweede poulefase van de Champions League bij Feyenoord, Lazio en Olympique Marseille in de groep. Op 24 november 1999 werd het op Stamford Bridge 3-1. Tore André Flo scoorde twee keer, Celestine Babayaro en Julio Ricardo Cruz maakten de andere goals. Op 14 maart 2000 won Chelsea ook in De Kuip met 1-3. Gianfranco Zola, Dennis Wise en Flo scoorden voor The Blues, Bonaventure Kalou scoorde namens Feyenoord.

Op naar de finale?

Ajax won dit seizoen voor de derde keer in de historie de eerste twee duels in de Champions League. De vorige twee keer dat dit gebeurde, in de seizoenen 1994/95 en 1995/96, kwam Ajax in de finale.

Op voorsprong komen

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar als Ajax vanavond op voorsprong komt lijkt er geen vuiltje aan de lucht. In alle 42 poulewedstrijden in de Champions League waarin Ajax als eerste scoorde, werd er niet verloren. Sterker nog: liefst 35 keer volgde er een overwinning, zeven keer werd het een gelijkspel.

17 wedstrijden op rij?

Ajax verloor op 5 november 2014 met 0-2 van FC Barcelona (twee goals van Lionel Messi), maar wist in de zestien Champions League-wedstrijden sindsdien altijd te scoren. Geen club buiten de Europese topcompetities (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) kreeg dat ook voor elkaar. Komt Ajax vanavond voor de zeventiende keer op rij tot scoren?

Ajax - FC Barcelona op 5 november 2014, de laatste CL-wedstrijd waarin Ajax niet scoorde.

Promes vanavond weer trefzeker?

Quincy Promes scoorde in de twee eerdere pouleduels met Lille (3-0) en Valencia (0-3). Hij kan vanavond na Jari Litmanen (1996) en Dusan Tadic (2018) de derde Ajacied worden die in drie opeenvolgende wedstrijden in de Champions League scoort.

Abraham in voetsporen van Lampard?

Chelsea-spits Tammy Abraham (22) scoorde drie weken geleden in de uitwedstrijd bij Lille en kan vanavond de vierde Engelsman worden die in opeenvolgende Champions League-wedstrijden scoort voor Chelsea. Dennis Wise, Frank Lampard en John Terry deden dit eerder al.

Lampard verloor nog nooit in de Arena

Frank Lampard speelde vier keer in de Amsterdam Arena, maar verloor nog nooit in het stadion waar hij vanavond terugkeert als trainer. Als international van Engeland speelde hij met 1-1, opnieuw 1-1 en 2-2 gelijk tegen Oranje in Amsterdam. Op 15 mei 2013 won hij hier als aanvoerder van Chelsea de Europa League. Branislav Ivanovic maakte toen in blessuretijd de winnende 2-1 tegen Benfica.

Frank Lampard was in 2013 aanvoerder toen Chelsea in Amsterdam de Europa League won.