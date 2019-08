Chelsea mogelijk zonder Kanté in Supercup tegen Liverpool

Kanté begon vanwege de naweeën van een blessure op Old Trafford op de bank, maar kwam zo’n 20 minuten voor tijd bij een achterstand van 3-0 alsnog binnen de lijnen. Hij hield daar echter weer nieuwe klachten aan over.



De Fransman is doorgaans een vaste waarde bij Chelsea. De ‘Blues’ wonnen afgelopen seizoen de Europa League en mogen het daarom woensdag in Istanbul opnemen tegen Liverpool, de winnaar van de Champions League.



Frank Lampard, de nieuwe manager van Chelsea, heeft Willian en Antonio Rüdiger na blessures terug. Ze zijn echter nog niet klaar voor een basisplaats. Mason Mount, die in het seizoen 2017-2018 als huurling bij Vitesse de nodige indruk maakte, kan net als tegen ManUnited weer rekenen op een basisplaats. De wedstrijd in het stadion van Besiktas begint om 21.00 uur.