‘City en Liverpool favoriet, Dortmund en Chelsea verrassen’

‘City wint de Champions League, zonder twijfel’

De ex-trainer van onder meer Ajax en PSV ziet Pep Guardiola als belangrijke factor in het succes: ,,Guardiola is de beste coach is die er is. Hij laat zijn ploegen altijd het beste voetbal spelen. Als je de Champions League wil winnen moet je bijna compleet zijn. Dat is City door de achterhoede niet, maar ik denk dat ze uiteindelijk een manier vinden om het gemis van Aymeric Laporte op te vangen. Daarnaast is de sterke aanval van City in staat heel veel op te vangen.”