City soeverein, rampzalig CL-debuut De Roon en Hateboer

Video Van La Parra buigt met Rode Ster pas laat voor Bayern

23:01 Bayern München is de campagne in de Champions League begonnen met een ietwat moeizame zege op Rode Ster Belgrado, met Rajiv van La Parra in de gelederen. De Duitse kampioen won op eigen veld met 3-0. De beslissing viel pas in de slotfase.