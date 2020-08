City zet dankzij schutterende Varane Real opnieuw opzij

Zidane: ‘Eden Hazard is helemaal verlost van pijn’

8:48 Het wordt morgenavond alles of niets voor Real Madrid. De Koninklijke moet in Manchester bij City de nederlaag van 2-1 in Madrid repareren in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. Of dat met Eden Hazard is, wilde Zinédine Zidane niet zeggen. Wel dat Belg terug is opniveau. ,,Hij voelt zich goed, hij heeft vertrouwen.”