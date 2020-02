Clash Dortmund-PSG: een doelpuntengarantie?

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain belooft een kraker te worden. In het Westfalenstadion staan vanavond (21.00 uur) twee van de meest scorende ploegen in de Europese topcompetities tegenover elkaar.

In de vijf grootste Europese competities zijn er maar weinig ploegen die kunnen tippen aan de hoeveelheid doelpunten die BVB en PSG dit seizoen produceren. De koploper van de Ligue 1 is de meest scorende ploeg. Met 67 goals in 25 wedstrijden voeren zij dit klassement aan. Borussia Dortmund staat in dit klassement gedeeld derde met 63 goals, maar speelde wel drie duels minder dan Paris Saint-Germain. De aanvallende intenties van beide ploegen zijn duidelijk aanwezig. Een blik op twee van de meest gevreesde voorhoedes in Europa.

Borussia Dortmund: alle ogen op nieuwe supersterren

Bij de nummer drie van de Bundesliga draait het de laatste weken om twee mensen: de Engelse vleugelaanvaller Jadon Sancho en de Noorse spits Erling Braut Haaland. Beide aanvallers zijn pas negentien jaar oud, maar niet meer weg te denken uit het team van trainer Lucien Favre. Sancho was dit seizoen in 30 wedstrijden al goed voor 16 goals en 17 assists. Haaland was in de zes wedstrijden die hij tot nu toe in actie kwam al goed voor negen goals, gemiddeld zelfs een goal per 38 minuten die hij speelde. Nu aanvoerder Marco Reus en Duits-international Julian Brandt nog in de lappenmand zitten moeten andere spelers de twee tienersensaties helpen.

Die hulp moet nu vooral komen van twee aanvallend ingestelde backs: Achraf Hakimi en Raphaël Guerreiro. Vooral Hakimi staat de laatste weken wat verder naar voren dan gewend. Hij speelt steeds vaker als rechtermiddenvelder, mede door de aanwezigheid van Lukas Piszczek. Hierdoor staat de Marokkaan, die voor het tweede seizoen wordt gehuurd van Real Madrid, op zes goals en negen assists in alle competities.



Guerreiro doet hetzelfde als Hakimi aan de linkerkant, maar meestal wel nog beginnend als linksback. Thorgan Hazard, het broertje van Eden, zal moeten laten zien waarom Borussia Dortmund hem afgelopen zomer voor 25 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. Tot nu staat zijn productie van vier goals en tien assists in 30 wedstrijden in schril contrast met de productie van Sancho en Haaland. Wellicht kan Hazard zich tegen de Fransen tonen.

Volledig scherm Hazard viert zijn goal tegen Wolfsburg met Guerreiro en Hakimi. © AP

Paris Saint Germain: meer dan alleen Neymar en Mbappé

Paris Saint-Germain heeft al jaren topaanvallers in huis, van Pauleta en Zlatan Ibrahimovic tot Lucas Moura en Edinson Cavani. PSG zal dit seizoen zeer waarschijnlijk voor de zevende keer in acht jaar kampioen van Frankrijk worden, maar in de Champions League is de achtste finale of kwartfinale steeds het eindstation. Dit jaar zal PSG onder coach Thomas Tuchel opnieuw een poging gaan wagen op de meest prestigieuze prijs in Europa. Tuchel beschikt dan ook over vele topaanvallers.

Volledig scherm Neymar en Mbappe vieren wéér een goal. © AFP Naast Mbappé, dit seizoen alweer goed voor 24 goals en 15 assists in 28 duels, en Neymar, 15 goals en 10 assists in 18 duels, zijn ook de cijfers van de Argentijnen Mauro Icardi en Ángel Di María indrukwekkend. PSG treedt meestal aan in een 4-4-2, maar met Neymar en Di María op de flanken kun je dat ook gerust een 4-2-4 noemen. De controlerende middenvelders Idrissa Gana Gueye en Marco Verratti staan er om het vuile werk van de grote vier op te knappen.

Icardi heeft sinds komst zelfs Edinson Cavani uit de basis verdreven, terwijl de spits uit Salto toch echt topscorer aller tijden is bij PSG met 199 goals in 297 duels. Thomas Tuchel, die voor PSG bij Borussia Dortmund de leiding had, heeft hier dan ook alle recht toe. In 28 wedstrijden was Icardi bij vier goals de aangever en bij 19 goals de afmaker. Di María doet met 12 goals en 18 assists in 33 wedstrijden zeker niet onder voor de andere drie. Met een bewezen afmaker als Cavani, die dit seizoen met 6 goals in 18 duels nog niet heel erg op dreef is, en de afgelopen zomer aangetrokken Pablo Sarabia (12 goals en 7 assists in 31 wedstrijden) achter de hand heeft Tuchel niks te klagen. Het belooft vanavond hoe dan ook een mooi spektakel te gaan worden in het Westfalenstadion.