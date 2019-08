Club Brugge en Slavia Praag hard op weg naar Champions League

LASK Linz had in de vorige ronde FC Basel uitgeschakeld, de Zwitserse club die PSV de baas was in de tweede voorronde van de Champions League. De Oostenrijkers begonnen furieus aan het eerste duel met Club Brugge en kregen in de openingsfase kans op kans. Verdediger Simon Deli van Club Brugge schoot bijna in eigen doel, maar had geluk dat de bal op de paal belandde. Dankzij de rake strafschop van Vanaken hebben de Belgen een prima uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag in het eigen Jan Breydelstadion.