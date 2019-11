Coëfficiëntenlijst: Nederland schudt Oekraïne en Turkije definitief van zich af

Het moet wel heel raar lopen wil Nederland aan het einde van dit seizoen niet in de top tien van de UEFA-coëfficiëntenranglijst staan, dat is na de Europese week inmiddels wel zeker. Nederland bezet op dit moment de negende plaats met 34.950 punten, maar heeft zelfs nummer acht België in het vizier. De coëfficiëntenranglijst bepaalt hoeveel deelnemers een land mag afvaardigen in Europa. De kampioen van ons land plaatst zich daarmee weer rechtstreeks voor de Champions League.

Nederland haalde dit seizoen al het bovengemiddelde aantal van 8,6 coëfficiëntenpunten, Ter vergelijking: nummer zeven Rusland kwam dit jaar nog niet verder dan 4,3 punten. Mogelijk wordt het allemaal nog veel mooier voor Nederland. Sowieso is zeker dat Ajax en AZ na de winter ook in Europa actief zijn. Lukt Ajax dat zelfs in de Champions League, dan wacht Nederland een forse bonus. En dan te bedenken dat elke overwinning van een Nederlandse club nog 0,4 punten oplevert. Maar hoe staat het er eigenlijk voor bij de concurrenten?

8. België: 36.900 punten (begon Europees seizoen met vijf clubs, nog vier actief)

Zeker is dat België de bonus voor kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League misloopt. Club Brugge en Genk kunnen zich niet meer plaatsen voor de achtste finale. Genk is Europees uitgevoetbald, terwijl het gek moet lopen wil Club Brugge niet de Europa League halen. In dat toernooi zien we AA Gent na de winter sowieso nog terug. Ook Standard Luik heeft nog een minieme kans op een ticket voor de volgende ronde. Zelf thuis winnen van Arsenal is vereist, terwijl Eintracht Frankfurt dan ook moet verliezen van Vitoria Guimarães. Kortom: België heeft na de winter zeer waarschijnlijk net als Nederland nog twee Europese deelnemers.

Volledig scherm Club Brugge is waarschijnlijk een van de twee Belgische clubs die overwintert. © AP

10. Oekraïne: 33.300 punten (begon Europees seizoen met vijf clubs, nog drie actief)

En de achtervolgers dan? Het dichtst bij staat Oekraïne. Voor Sjachtar Donetsk kan het eigenlijk nog alle kanten op. Plaatsing voor de knockoutfase van de Champions League is goed mogelijk, maar het Europese avontuur van de Oekraïners kan over twee weken ook helemaal over zijn. Ondertussen staat Dynamo Kiev in zijn Europa League-groep op de derde plaats. Overwintering is nog mogelijk, al zou een salonremise tussen FC Kopenhagen en Malmö een einde aan dat sprookje maken. De derde Oekraïense deelnemer, FC Oleksandria, is reeds uitgeschakeld. Het meest logische scenario is dat Oekraïne na de winter nog slechts één ploeg in Europa heeft.



11. Turkije: 32.400 punten (begon Europees seizoen met vijf clubs, nog vier actief)

Ten opzichte van nummer elf Turkije ziet het er voor Nederland rooskleurig uit. Als Galatasaray niet stunt bij PSG, is de ploeg van Fatih Terim uitgeschakeld en pakt het geen punten meer voor de coëfficiëntenranglijst. Voor Europa League-deelnemers Trabzonspor en Besiktas zit het Europese avontuur er bovendien al op. Istanbul Basaksehir moet winnen bij Bundesliga-koploper Mönchengladbach om te kunnen overwinteren. Het is dus heel goed mogelijk dat Turkije na de jaarwisseling geen punten meer kan pakken.

12. Oostenrijk: 31.525 punten (begon Europees seizoen met vijf clubs, nog drie actief)

De kans is niet groot, maar RB Salzburg heeft plaatsing voor de knockoutfase van de Champions League nog in eigen hand. Daarvoor moeten de Oostenrijkers winnen van Liverpool. Lukt dat niet, dan gaat Salzburg na de winter door in de Europa League. Een extra smetje op de uitschakeling van PSV was het doorgaan van LASK Linz, de tweede Oostenrijkse club die overwintert. Wolfsberger AC lukt dat overigens niet, waardoor Oostenrijk na de winter nog met twee ploegen Europees actief is.

Volledig scherm Het had zelfs nog mooier kunnen zijn voor Nederland, als PSV in plaats van LASK Linz door was gegaan naar de volgende ronde. Het onderlinge duel in Oostenrijk eindigde voor PSV in een drama: 4-1. © BSR Agency

Wat betekent het voor Nederland?