Crisis bij PSV: ploeg van Van Bommel zakt verder weg in moeras

Video Van Bommel voelt druk toenemen: ‘Een harde tik, dit had ik niet verwacht’

7 november LASK Linz vergrootte donderdag de crisis bij PSV door in de Europa League met liefst 4-1 te winnen. De Eindhovenaren zijn nu al vijf duels op rij zonder zege. ,,Als je vijf keer niet wint, kan je niet zeggen dat het rustig is. Het is logisch dat de druk toeneemt", aldus Van Bommel.