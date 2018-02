CSKA Moskou als eerste naar laatste 16 EL

Robben ontstemd over reserverol: 'Dit doet pijn'

0:16 Arjen Robben was behoorlijk teleurgesteld dat hij dinsdag in het Champions League-duel met Besiktas (5-0) op de bank moest beginnen. In de 44ste minuut mocht de Nederlandse voetballer invallen voor de geblesseerde James Rodriguez. ,,Alles wat ik hierover zeg, is een woord te veel'', zei de ontstemde Robben na afloop tegen de Duitse televisie.