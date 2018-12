CSKA Moskou bezorgt Real Madrid grootste Europese thuisnederlaag ooit

Basis­plaats voor Kluivert bij Roma, Karsdorp op de bank

18:13 Justin Kluivert begint als basisspeler bij AS Roma aan de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League tegen Viktoria Plzen. Landgenoot Rick Karsdorp zit in het Tsjechische stadion op de bank. De oud-Feyenoorder kwam dit seizoen nog niet veel in actie voor zijn Italiaanse club.