Culthelden Rosenberg en Morelos stelen de show in poulefase

Het mooiste moment in de 144 pouleduels in de Europa League is natuurlijk arbitrair, maar er was één speler die zorgde voor emoties bij vele voetbalfans in heel Europa. Zijn naam? Markus Rosenberg, oud-spits van Ajax. In Amsterdam werd hij nooit een sensatie, maar in zijn geboorteplaats Malmö is hij Zlatan Ibrahimovic inmiddels ruim voorbij qua populariteit. Op 28 november speelde Rosenberg (37) zijn laatste thuiswedstrijd voor Malmö FF, waar hij op zijn vijfde begon met voetballen en waar de 33-voudig international van Zweden zijn profloopbaan in 2001 begon als opvolger van de naar Ajax vertrokken Ibrahimovic.



Na een tocht door Europa keerde Rosenberg in 2014 terug bij Malmö, waar hij de afgelopen vijf jaar nog 99 keer scoorde in 225 duels. Zijn honderdste goal kwam er gisteravond niet meer bij zijn laatste profduel (0-1 winst bij FC Kopenhagen), maar nummer 99 zal hij voor altijd koesteren. Rosenberg maakte op 28 november namelijk de winnende 4-3 tegen Dinamo Kiev in de 96ste minuut. Zijn laatste balcontact in zijn laatste thuiswedstrijd voor Malmö was dus ook nog eens enorm belangrijk, want daarmee zette Malmö een grote stap richting de zestiende finales. Rosenberg dook het publiek in, die hem op die magische avond in het Swedbank Stadion wel uren hadden kunnen knuffelen.