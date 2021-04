De Bruyne met nieuw contract duurste Manchester City-speler ooit

Met een salaris van meer dan 18 miljoen euro bruto per jaar tekent de Belg voor de duurste deal ooit bij zijn club. ,,Ik kan mijn geluk niet op”, liet De Bruyne (29) optekenen op de website van de club waarmee hij tot dusverre twee landstitels veroverde, eenmaal de FA Cup en vier keer de League Cup won. In 2020 werd de Belgisch international bovendien in Engeland uitgeroepen tot beste speler van het jaar. ,,Sinds ik in dienst ben van deze club heb ik me thuis gevoeld. Ik houd van de fans, mijn gezin heeft het hier naar de zin en ik heb me als voetballer verder ontwikkeld.”