De Bruyne wordt moedeloos van Manchester City: ‘Nieuw seizoen, zelfde liedje’

,,Het is een nieuw seizoen, maar hetzelfde liedje", sprak hij tegenover BT Sport. ,,In de eerste helft was het niet goed genoeg, maar in de tweede helft ging het beter. Lyon kreeg eigenlijk helemaal geen kansen, maar scoorde wél. Daar moeten we van leren, want dit is niet goed genoeg.” Aan de 2-1 en 3-1, beide gemaakt door Moussa Dembélé, gingen fouten van City vooraf. ,,Ik heb geen idee, want ik heb het niet teruggezien. Ik ga dat hen niet kwalijk nemen”, zo hield De Bruyne zich op de vlakte.