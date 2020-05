De CL-finale van Dick Jol: ‘Ik zie ze tegenwoordig niet meer met plezier op het veld staan’

Er is elk jaar een wedstrijd tussen de beste clubteams ter wereld, dan wordt er dikwijls geschiedenis geschreven, er worden helden geboren en doelpunten vereeuwigd. Die van 2001 is voor altijd de finale van de strafschoppen. Drie gaf Jol er en de eerste al in de tweede minuut aan Valencia. Bayern wint uiteindelijk na, hoe kan het ook anders, een strafschoppenserie. ,,Of het er nou in de eerste of de tachtigste minuut één is, een strafschop is een strafschop. Maar in de huidige tijd zou de VAR toch nog even hebben gevraagd of ik toch niet even had willen kijken. Dan krijg je zo’n beeld te zien vanuit alle hoeken. Tja. Het was hands van Bayern-verdediger Patrik Andersson. Nooit aan getwijfeld. Ook niet aan die andere twee die ik gaf.” Het was lange tijd de snelst gegeven strafschop in de Champions League-finale maar bij de laatste editie tussen Liverpool en Tottenham Hotspur werd Jol zijn ‘record’ afhandig gemaakt door scheidsrechter Skomina die al na 24 seconden naar de stip wees. ,,Niet erg hoor”, zegt Jol nu. ,,Ik heb niet zoveel met die records. Je ziet er elke dag wel één voorbijkomen. Geen probleem.”