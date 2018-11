De Jong: tegen Barça kunnen wij meer ons spel spelen dan tegen Spurs

Door Maarten Wijffels



Hij maakte in blessuretijd de late 2-2 thuis tegen Spurs. Uit in Engeland tekende hij juist na 63 tellen voor de razendsnelle 0-1. En nu loert hij op de kans om ook te scoren tegen Barcelona, in de derde CL-wedstrijd op een rij. Als dat lukt, wordt Luuk de Jong pas de derde PSV’er ooit in zo’n rijtje. Eerder deed alleen Ruud van Nistelrooy het een keer in 1998. En de Belg Gilles de Bilde het jaar ervoor.



,,We zullen er alles aan doen om ook voor de eerste keer in onze poule te winnen,’’ zegt De Jong, die ook weet dat PSV juist tegen Barcelona zijn grootste nederlaag (4-0) tot nu toe leed.