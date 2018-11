De Ligt: Dit is genieten, we gaan nu vol voor de groepswinst

De Ligt speelde niet alleen een hoofdrol binnen de lijnen, hij was ook voor het duel buiten de lijnen een echte leider toen de 19-jarige verdediger de fans van Ajax kalmeerde na rellen in het stadion van Athene. ,,Over de fans hadden we tijdens de wedstrijd niets te klagen, maar daarvoor was het niet fijn. Er moet gevochten worden, maar dan wel door ons op het veld. Ze hebben namelijk niet alleen zichzelf ermee, maar ook ons. Wij dachten: wat doen ze nou? We reageerden er nu goed op, maar het had ook anders kunnen lopen. We zijn een jonge ploeg en je weet toch niet hoe ploeggenoten precies op dit soort zaken reageren.”