De Ligt: Knap hoe we ons hebben opgericht

VideoMatthijs de Ligt vindt het knap hoe Ajax zich in Lissabon na de achterstand heeft opgericht. ,,We hebben afgesproken om in de beginfase de bal rond te spelen, zodat zij zouden komen. Want zij moesten winnen. Een gelijkspel was voor ons prima‘’, aldus de Ajacied bij Ziggo na het 1-1 gelijkspel tegen Benfica.

De Ligt vond dat Ajax in de eerste helft niet goed speelde. ,,We speelden niet ons eigen spel, met durf en lef. We kregen een ongelukkige goal tegen. Maar het is knap hoe we ons als ploeg in de tweede helft hebben opgericht.‘’

Ajax kwam op achterstand door een fout van doelman André Onana. De Ligt: ,,In de rust hebben we tegen elkaar gezegd: we verwijten niemand wat. We speelden allemaal niet goed. En Onana heeft in voorgaande wedstrijden al zoveel ballen gepakt. Ook vandaag weer.’'

Ajax behoudt vier punten voorsprong op Benfica en is dicht bij de achtste finales. ,,Vooraf hadden we afgesproken om in ieder geval derde te worden. Dat hebben we nu gehaald en we staan er goed voor om bij de eerste twee te eindigen’', aldus De Ligt.

Bij Veronica zei hij doelman André Onana niets te verwijten na de fout bij de 1-0. ,,In de rust hebben we gezegd: we verwijten niemand wat. We speelden allemaal niet goed. En Onana heeft in voorgaande wedstrijden al zoveel ballen gepakt. Ook vandaag weer.‘’

Ajax behoudt vier punten voorsprong op Benfica en is dicht bij de achtste finales. ,,Vooraf hadden we afgesproken om in ieder geval derde te worden. Dat hebben we nu gehaald en we staan er goed voor om bij de eerste twee te eindigen’', aldus De Ligt.

Volledig scherm © AFP