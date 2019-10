De tegenstanders: van stunten tegen United tot falen bij Rosenborg

Manchester United: kansen in eigen huis

Lang hebben de Nederlandse clubs weinig in te brengen tegen ‘het grote United’. Willem II krijgt in 1963 het grootste pak slaag: 6-1 op Old Trafford. Naast de Tilburgers zijn ook PSV en Feyenoord in de jaren 80 en 90 niet opgewassen tegen de Mancunians. Ajax zorgt op woensdag 15 september 1976 voor het eerste Nederlandse succes ooit tegen United. In het Olympisch Stadion wordt Ruud Krol de matchwinner namens de Amsterdammers: 1-0. United stelt twee weken later met een 2-0 thuiszege orde op zaken en schakelt Ajax uit in de eerste ronde van de UEFA Cup.

Deze eeuw zijn de resultaten tegen Manchester United een stuk positiever. Dat begint op 26 september 2000, als PSV de Engelse grootmacht in eigen huis met 3-1 de baas is. Na de 2-1 van huidig PSV-trainer Mark van Bommel, ramt Mateja Kezman de bal vanaf randje zestien ongenadig hard achter United-doelman Raimond van der Gouw. De eerstvolgende Nederlandse overwinning volgt twaalf jaar later, als Ajax het als enige Nederlandse ploeg ooit voor elkaar krijgt om te winnen op Old Trafford. Door goals van Aras Özbiliz en Toby Alderweireld wordt het 1-2. Het is na de 0-2 thuis niet genoeg om door te bekeren in de Europa League.

Daarna zijn PSV en Feyenoord nog een keer te sterk voor United. In 2015 viert PSV zijn rentree in de Champions League met een 2-1 thuiszege op het elftal van trainer Louis van Gaal. Na de 0-1 van Memphis Depay, draaien de Eindhovenaren de wedstrijd via doelpunten van Héctor Moreno en Luciano Narsingh helemaal om. Exact een jaar later doet Feyenoord in de Europa League hetzelfde. Onder anderen Paul Pogba, Anthony Martial en Zlatan Ibrahimovic kunnen niet voorkomen dat Tonny Vilhena ruim tien minuten voor tijd de Kuip in extase brengt met de enige treffer van de wedstrijd.

De laatste Nederlandse ontmoeting met United is er overigens niet een om vrolijk van te worden. In 2017 gaat Ajax in de finale van de Europa League met 2-0 ten onder tegen het United van trainer José Mourinho.

Volledig scherm Luciano Narsingh kopt PSV op 2-1 tegen Manchester United, Daley Blind kijkt machteloos toe. © ANP

FC Porto: minimale nederlagen

Nederlandse clubs komen in de jaren 80 en 90 meermaals in actie tegen de Portugese grootmacht. Het begint in september 1982, als FC Utrecht twee keer verliest (0-1 thuis, 2-0 in Porto). Ook Ajax vindt drie jaar later zijn Waterloo in Portugal en wordt met een 2-0 nederlaag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Europacup 1.

Voor het eerste succes tegen de Portugezen moeten we terug naar 1988, als PSV het als titelverdediger in de tweede ronde van de Europacup 1 opneemt tegen Porto. De Eindhovenaren maken in eigen huis gehakt van de meest succesvolle club van Portugal, via onder meer twee doelpunten van huidig bondscoach Ronald Koeman wordt het 5-0 in het Philips Stadion.

In de jaren 90 komt zowel PSV als Feyenoord niet langs Porto. Feyenoord vecht in het seizoen 1993-1994 met de Portugezen om een plaats in de groepsfase van de Champions League. In Porto gaat het Feyenoord van trainer Willem van Hanegem met minimale cijfers onderuit (1-0), in een wedstrijd bomvol akkefietjes en met een flinke vechtpartij in de catacomben. In de Kuip kan Feyenoord de achterstand niet corrigeren. In beide ontmoetingen vallen wonderbaarlijk genoeg slechts twee rode kaarten. De Feyenoorders Peter Bosz en John van Loen worden van het veld gestuurd.

De laatste Nederlandse thuiswedstrijd tegen FC Porto dateert alweer van 30 september 1998, in de groepsfase van de Champions League. Ajax klopt de Portugezen met 2-1 in de eigen Arena, na een benutte strafschop van Jari Litmanen vlak voor tijd.

Volledig scherm Een van de vele opstootjes tijdens Feyenoord-FC Porto (0-0) in 1993. © ANP

Rosenborg BK: Ajax slecht voorbeeld

De vrij korte historie met Rosenborg ziet er voor de Nederlandse clubs over het algemeen rooskleurig uit. Dat begint in 1999, als Feyenoord in de groepsfase van de Champions League net te sterk is voor de ploeg uit Noorwegen. De Braziliaan Somália wordt vijf minuten voor tijd namens de Rotterdammers de matchwinner in de Kuip.

In de Champions League komt Ajax in 2002 met twee gelijke spelen niet langs de Noren, PSV lukt dat in het succesvolle seizoen 2004-2005 wel. In Trondheim bezorgt huidig technisch directeur John de Jong de Eindhovenaren een belangrijke 1-2 zege, in Eindhoven tekent de Amerikaan DaMarcus Beasley voor de enige treffer.

In 2017 gaat het voor Ajax mis tegen Rosenborg. De Amsterdammers beginnen de vierde voorronde van de Europa League met een 0-1 thuisnederlaag. Ajax is in Trondheim tot tien minuten voor tijd met een 1-2 voorsprong goed op weg. Via invaller Samuel Adegbenro draait de thuisclub de wedstrijd in de slotfase toch nog volledig om, waardoor Ajax Europees voetbal in het seizoen 2017-2018 misloopt.

