De wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden: ‘Atalanta - Valencia was biologische bom’

Francesco le Foche, dokter in het ziekenhuis ‘Umerto I de Rome’, wil het niet zo scherp stellen, maar gaat ook mee in de hypothese. ,,Die wedstrijd zal meer dan waarschijnlijk een van de meerdere katalysatoren geweest zijn”, zegt hij bij ‘Corriere dello Sport’. ,,Het hoogtepunt van collectieve euforie in een uniek seizoen voor de club. We zijn nu één maand later en gezien de huidige omstandigheden, is die timing duidelijk. De bijeenkomst van zo’n grote groep mensen op centimeters van elkaar, heeft dat ongetwijfeld in de hand gewerkt.”



De Serie A hoopt te kunnen hervatten op 2 mei. Napoli zou komende week zelfs al opnieuw beginnen trainen. Het is nog maar de vraag of er ook dan al in Bergamo, zelfs zonder publiek, zal kunnen gevoetbald worden. Federica Percassi, de dochter van de voorzitter, roept via de sociale media alvast op om maandag op het middaguur te bidden voor Bergamo. ,,Spijtig genoeg is dat nog alles wat we kunnen doen. Want het is te laat en vooral onnuttig om nu nog spijt te hebben over een match die zoals alle anderen een feest moest worden en werd.”