De weergaloze 2,5 week van Memphis Depay

Het leven van Memphis Depay is een rollercoaster. Een terugblik op tweeënhalve week, van een handvol assists tot een panenka, van doelpunten tot aan een rap over vijf miljoen volgers.

10 november 2018, 18.45 uur

Voldaan loopt Memphis Depay van het veld in Guingamp, Bretagne. Het voorbije anderhalf uur was één grote Memphis-show. Twee doelpunten en twee assists. Bij alle goals van Lyon tegen En Avant de Guingamp (2-4) is de oud-PSV’er betrokken, waaronder een wereldgoal uit een vrije trap. Hij is nu bij 29 treffers in de Ligue 1 betrokken geweest in het kalenderjaar 2018, waarmee hij officieel de meest waardevolle speler van de Franse competitie is.

16 november 2018, 22.30 uur

De Kuip houdt zijn adem in. Oranje heeft de afgelopen 92 minuten een ware masterclass afgeleverd tegen wereldkampioen Frankrijk en kan daar nu de kroon op zetten. Frenkie de Jong is zojuist gevloerd in het strafschopgebied. Misschien wel de beste speler van Oranje vanavond, ongrijpbaar voor de Franse defensie, eist de bal op en gaat erachter staan. Dat het met zijn zelfvertrouwen wel goed zit, blijkt wel uit zijn uitvoering. Een panenka. Memphis loopt weg, stopt op zijn karakteristieke wijze twee vingers in zijn oren en viert daarna een uitzonderlijke overwinning van de uiteindelijke winnaar van de Nations League-groep op de Fransen.

23 november 2018, 22.45 uur

Nee, tegen Duitsland kon Memphis niet opnieuw zo excelleren als tegen de Fransen. Maar Memphis, als één van de belangrijkste spelers van dit Nederlands elftal, keerde logischerwijs met een goed gevoel terug bij Lyon. Daar wacht ‘Le Derby’ op vrijdagavond, de wedstrijd tegen rivaal AS Saint-Étienne. Memphis is weer beslissend door de hoekschop te nemen waaruit Jason Denayer de enige treffer van de wedstrijd binnenkopt: 1-0.

25 november, 17.00 uur

Memphis heeft het er al eerder over op social media, om 17.00 uur gaat er iets bijzonders gebeuren. Het blijkt allemaal te gaan om een rap op Instagram. Gehuld in een opvallend jasje, een sigaar in de mond, brengt de aanvaller in Parijs rappend een ode aan het bereiken van vijf miljoen volgers op het medium. Het gaat over opslag, de Nations League en – wat sinds kort het belangrijkste in zijn leven is – God en de Bijbel.

