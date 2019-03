Dembélé moet maand lang toekijken bij FC Barcelona

Messi onder de indruk van Ajax en Ronaldo

11:53 Lionel Messi hielp FC Barcelona vanavond in Camp Nou met twee goals en twee assists voorbij Olympique Lyon: 5-1. De topscorer van de Champions League dit seizoen (acht goals in 477 minuten) genoot dinsdagavond al van Cristiano Ronaldo. ,,Hij had een magische avond.”