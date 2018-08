Deze clubs kunnen PSV en Ajax nog uit de Champions League houden

Dinamo Kiev

Voor Evgeniy Levchenko, oud-prof in de eredivisie en Oekraïner, is Ajax favoriet tegen Dinamo Kiev, maar hij prijst het collectief van Kiev. En ja, precies zoals je verwacht van een ploeg uit Oost-Europa is de counter het grootste wapen. ,,De geest van succescoach Valeri Lobanovski waart nog rond’’, zegt ‘Lev’. ,,Hij heeft Kiev ooit het ultieme countervoetbal laten spelen en die stijl hanteren ze nog steeds.’’ Dinamo is echter niet meer de dominante ploeg van het land. Sjachtar Donetsk is dé heerser. Met veelal buitenlandse spelers, de kern van Kiev bestaat vooral uit Oekraïners. ,,Ze hebben onlangs wel een Braziliaan vastgelegd, maar er is bewust voor jongens uit eigen land gekozen. Ook omdat Dinamo niet het geld heeft om dure buitenlandse spelers vast te leggen. Zij geven jong talent de kans in de hoop dat zij een mooie transfer kunnen maken.’’

BATE Borisov

PSV treft in BATE Borisov de abolute alleenheerser van Wit-Rusland. De club die in de vorige ronde te sterk was voor Qarabag uit Azerbeidzjan, is de laatste twaalf (!) seizoenen kampioen in eigen land geworden. En ook dit seizoen ligt BATE weer op schema. Nu al op schema? Ja, de competitie in Wit-Rusland is al maanden bezig. Na zeventien wedstrijden heeft het vier verliespunten minder dan concurrent Dinamo Minsk.

Nick Viergever, nu PSV’er, speelde eerder met AZ al eens tegen BATE in de Europa League in 2010. Dat was in de groepsfase. In Wit-Rusland verloren de Alkmaarders met 4-1. De thuiswedstrijd werd met 3-0 gewonnen. BATE overwinterde toen wel in Europa, AZ niet. Het BATE van toen was niet de club die het nu is. De Wit-Russen namen de laatste tien seizoenen vijf keer deel aan de groepsfase van de Champions League.