Dinamo Kiev is laatste horde voor Ajax of Standard

De Oekraïners wonnen zojuist in de derde voorronde van de Champions League thuis met 2-0 van Slavia Praag, waar het heenduel vorige week in 1-1 was geëindigd. Benjamin Verbic tekende in de 11de minuut voor de de openingsgoal. Artem Biesiedin verdubbelde de score in de 74ste minuut.



Ajax moet vanavond in Amsterdam het 2-2 gelijkspel van vorige week in Luik zien om te zetten in een ticket voor de play-offs. Anders is niet de Amsterdamse club, maar Standard Luik de tegenstander van Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League. Als Ajax zich niet weet te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het kampioenenbal, rest de groepsfase van de Europa League.



Ajax heeft overigens goede ervaringen met Dinamo Kiev in de voorronde van de Champions League. In 2010 werd ten koste van de Oekraïners de groepsfase bereikt.



De eerste wedstrijd van de play-offs wordt gespeeld op 21 of 22 augustus. De return is een week later, op 28 of 29 augustus.