Dirk Kuyt moet het ontgelden na gigastunt FC Sheriff: ‘Blij dat we zijn perfecte wereld hebben verwoest’

SamenvattingEen ploeg als FC Sheriff heeft niets in de Champions League te zoeken. Was getekend: Dirk Kuyt. De uitspraken die de voormalig Oranje-international deed tijdens de voorrondes van de Champions League komen nu als een boemerang terug nadat de Moldavische kampioen Real Madrid versloeg .

Sinds FC Sheriff in het seizoen 2000/2001 voor het eerst kampioen van Moldavië werd, vierde de ploeg uit Transnistrië van de 21 seizoenen liefst negentien keer het kampioenschap. Vorig jaar zelfs met het ongekende doelsaldo van 116 goals voor en zeven tegen. En dus mocht de Moldavische kampioen dit seizoen wederom proberen om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.

KS Teuta Durrës (Albanië), Alashkert (Armenië) en Rode Ster Belgrado (Servië) werden allemaal uitgeschakeld in de Champions League-voorrondes alvorens Dinamo Zagreb in de play-offs de tegenstander werd. Een duel dat werd uitgezonden op RTL7, met Dirk Kuyt als analist. ,,Met alle respect, want ik weet dat de Champions League een competitie voor kampioenen is, maar een club als FC Sheriff heeft hier niets te zoeken", zei de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Liverpool destijds over de Moldavische club. Maar ook Dinamo Zagreb werd verslagen waardoor FC Sheriff de eerste Moldavische club ooit werd in het hoofdtoernooi van de Champions League.

En jawel, ook op het miljardenbal verrassen de Moldaviërs vriend en vijand. Na Shakhtar Donetsk werd gisteravond Real Madrid in het Estadio Santiago Bernabéu verslagen. Tijd voor FC Sheriff-coach Yuriy Vernydub om zijn gram te halen bij de Nederlander: ,,Sommige grote spelers hebben gezegd dat er in de Champions League geen plek is voor teams zoals FC Sheriff", zo haalde de Oekraïense coach de uitspraken van Kuyt aan.

,,Dit is wél onze plek en we bewijzen het. Ik ben enorm blij dat we de perfecte wereld van Dirk Kuyt hebben kunnen verwoesten. Ik ben enorm blij voor onze jongens. We hebben gezorgd voor een wonder en hebben gewonnen. Nu hebben we nog vier wedstrijden te gaan en daarmee hebben we nog een lange weg te gaan, maar we zullen op 7 december, na de wedstrijd in Oekraïne tegen Shakhtar, zien waar we staan", zei Vernydub,

Kuyt krabbelde overigens wel al enigszins terug op zijn woorden nadat FC Sheriff Shakhtar Donetsk in de eerste speelronde van de Champions League-groepsfase had verslagen: ,,Ik ben blij dat ze mijn ongelijk bewijzen en het was ook nog eens hartstikke verdiend. We gaan binnenkort een wedstrijdje bezoeken, toch Wes?", zo zei Kuyt tegen collega-analist Wesley Sneijder.

Volledig scherm Dirk Kuyt, inzet: FC Sheriff-coach Yuriy Vernydub. © ANP/AFP