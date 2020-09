Dit is de potindeling voor de loting van de Champions League

Koster wil speelwijze Willem II niet aanpassen aan Rangers FC

23 september Niet te bescheiden zijn en jezelf niet onderschatten. Dat is de belangrijke boodschap die trainer Adrie Koster van Willem II zijn spelers heeft meegegeven in de voorbereiding op het thuisduel met Rangers FC in Tilburg. De Schotten zijn in de derde voorronde van de Europa League de favoriete ploeg, maar Koster hoopt op een stunt van zijn manschappen.