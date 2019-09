Dit is de stand van zaken in alle EK-groepen

De kwalificatie voor het EK 2020 gaat morgenavond weer van start. Het wordt een belangrijke week, waarin langzamerhand duidelijkheid wordt verschaft over een ticket voor het Europees kampioenschap. Hierbij een overzicht van de stand van zaken in alle groepen, inclusief programma en stand.

Per groep plaatsen de nummers één en twee zich voor het EK 2020, dat voor het eerst verspreid over meerdere landen wordt gespeeld. Via de Nations League worden vervolgens de laatste vier tickets vergeven.

Groep A:

• 7 september 15.00 uur: Kosovo -Tsjechië

• 7 september 18.00 uur: Engeland - Bulgarije

• 10 september 20.45 uur: Engeland - Kosovo

• 10 september 20.45 uur: Montenegro - Tsjechië



Stand

1. Engeland 2-6 (10-1)

2. Tsjechië 3-6 (5-6)

3. Kosovo 3-5 (5-4)

4. Montenegro 4-2 (3-10)

5. Bulgarije 4-2 (5-7)



Het moet wel raar lopen wil Engeland zich niet kwalificeren voor het EK 2020. De Engelsen spelen de komende twee wedstrijden ook nog eens thuis (tegen Bulgarije en Kosovo) en zijn de gedoodverfde favoriet voor de eerste plaats in de groep. Wel is de strijd om plaats twee een stuk spannender. Nummer twee Tsjechië heeft een punt voorsprong op nummer drie Kosovo. En laten die ploegen zaterdag in Pristina nu nét tegenover elkaar staan. Een cruciale wedstrijd, aangezien alleen de nummers één en twee zich plaatsen voor het EK. Voor Montenegro en Bulgarije wordt het een lastig verhaal.

Groep B:

• 7 september 18.00 uur: Litouwen - Oekraïne

• 7 september 20.45 uur: Servië - Portugal

• 10 september 20.45 uur: Litouwen - Portugal

• 10 september 20.45 uur: Luxemburg - Servië



Stand

1. Oekraïne 4-10 (8-1)

2. Luxemburg 4-4 (4-5)

3. Servië 3-4 (5-7)

4. Portugal 2-2 (1-1)

5. Litouwen 3-1 (3-7)



Oekraïne is hard op weg zich voor een derde maal op rij te plaatsen voor een EK-eindronde. De strijd om de tweede plaats gaat tussen Portugal, Servië en Luxemburg, al ligt het nog volledig open. Portugal moet nog vol aan de bak. De winst van de Nations League in juni leverde namelijk geen direct ticket op voor het EK. Na twee wedstrijden heeft de winnaar van het vorige EK pas het schamele aantal van twee punten verzameld. Zaterdag gaat de ploeg onder leiding van sterspeler Ronaldo op bezoek bij het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, dat een flinke tik uit kan delen. Verliezen in Belgrado kan zo maar eens dodelijk zijn in de jacht op kwalificatie. De dark horse in deze groep is Luxemburg, dat met de huidige tweede plaats stiekem op een wonder hoopt.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Groep C:

• 6 september 18.00 uur: Estland - Wit-Rusland

• 6 september 20.45 uur: Duitsland - Nederland

• 9 september 20.45 uur: Estland - Nederland

• 9 september 20.45 uur: Noord-Ierland - Duitsland



Stand

1. Noord-Ierland 4-12 (7-2)

2. Duitsland 3-9 (13-2)

3. Nederland 2-3 (6-3)

4. Estland 3-0 (1-12)

5. Wit-Rusland 4-0 (1-9)



Wie had voorspeld dat Noord-Ierland begin september aan kop zou staan van deze kwalificatiegroep was waarschijnlijk voor gek verklaard. In een groep waarin Duitsland werd getipt als topfavoriet, gaat de strijd om plaats twee tussen Nederland en Noord-Ierland. De opmerkelijke opmars van de Noord-Ieren zorgt ervoor dat Oranje nog een behoorlijke klus wacht. Om niet afhankelijk te worden van de koploper moet Nederland vrijdag eigenlijk een resultaat boeken in en tegen Duitsland. Ook een wedstrijd van belang is de wedstrijd tussen Noord-Ierland en Duitsland volgende week maandag. Dan speelt Nederland op hetzelfde moment in Tallinn tegen Estland. Al met al een cruciale week in deze groep.

Volledig scherm Daley Blind (links), Memphis Depay (midden) en Virgil van Dijk (rechts) © Pim Ras Fotografie

Groep D:

• 5 september 20.45 uur: Gibraltar - Denemarken

• 5 september 20.45 uur: Ierland - Zwitserland

• 8 september 18.00 uur: Georgië - Denemarken

• 8 september 18.00 uur: Zwitserland - Gibraltar



Stand

1. Ierland 4-10 (5-1)

2. Denemarken 3-5 (9-5)

3. Zwitserland 2-4 (5-3)

4. Georgië 4-3 (4-8)

5. Gibraltar 3-0 (0-6)



In deze groep is nog van alles mogelijk. Ierland, dat pas twee verliespunten heeft, plaatste zich al voor de vorige twee edities van het EK en staat er ook nu weer goed voor. De strijd om plek twee is er nu eentje tussen Denemarken en Zwitserland. De Zwitsers hebben door hun avontuur in de Nations League pas twee wedstrijden gespeeld en staan er aardig voor. Denemarken heeft met klein duimpje Gibraltar komende wedstrijd een 'makkie’, terwijl de Zwitsers in Dublin een pittig uitduel met Ierland wacht. Een belangrijke wedstrijd in deze groep, omdat Ierland bij winst wel heel dicht bij kwalificatie voor het EK komt.

Groep E:

• 6 september 20.45 uur: Slowakije - Kroatië

• 6 september 20.45 uur: Wales - Azerbeidzjan

• 9 september 18.00 uur: Azerbeidzjan - Kroatië

• 9 september 20.45 uur: Hongarije - Slowakije



Stand

1. Hongarije 4-9 (6-4)

2. Slowakije 3-6 (7-2)

3. Kroatië 3-6 (5-4)

4. Wales 3-3 (2-3)

5. Azerbeidzjan 3-0 (3-10)



Hongarije leidt de dans in deze groep, maar heeft met Slowakije, Kroatië en Wales te maken met stevige concurrentie. Voor de Slowaken komt er een cruciale week aan. Met een thuiswedstrijd tegen vice-wereldkampioen Kroatië en een uitwedstrijd tegen Hongarije kan het voor hun nog alle kanten op. Komt Slowakije deze twee wedstrijden goed door, kan kwalificatie de ploeg van bondscoach Pavel Hapal bijna niet meer ontgaan. Overigens kan ook Kroatië de komende twee wedstrijden goede zaken doen. Twee keer winnen en kwalificatie is heel dichtbij voor de Kroaten. Nummer vier Wales kan zich geen enkel slippertje meer veroorloven, maar treft met hekkensluiter Azerbeidzjan de ideale tegenstander.

Groep F:

• 5 september 20.45 uur: Faeröer - Zweden

• 5 september 20.45 uur: Noorwegen - Malta

• 5 september 20.45 uur: Roemenië - Spanje

• 8 september 18.00 uur: Roemenië - Malta

• 8 september 20.45 uur: Spanje - Faeröer

• 8 september 20.45 uur: Zweden - Noorwegen



Stand

1. Spanje 4-12 (11-2)

2. Roemenië 4-7 (11-5)

3. Zweden 4-7 (8-7)

4. Noorwegen 4-5 (8-7

5. Malta 4-3 (2-10)

6. Faeröer 4-0 (3-12



Spanje heeft na vier wedstrijden nog altijd de perfecte score. Kwalificatie is voor de Spanjaarden dan ook een kwestie van tijd. Daarachter is het nog spannend. Roemenië en Zweden staan er allebei goed voor, met Noorwegen dat op een teenlengte afstand volgt. Zweden kan met een overwinning op Faeröer een grote stap zetten richting het EK. Roemenië heeft met Spanje als tegenstander namelijk een lastige horde te nemen. Winnen de Zweden drie dagen later ook nog eens van Noorwegen, dan komen zijn de Zweden wel heel dicht bij kwalificatie. Twee belangrijke speelrondes dus.

Volledig scherm De Spaanse selectie rouwt nadat oud-bondscoach Luis Enrique zijn dochtertje is verloren. © Getty Images

Groep G:

• 5 september 20.45 uur: Israël- Noord-Macedonië

• 6 september 20.45 uur: Oostenrijk - Letland

• 6 september 20.45 uur: Slovenië - Polen

• 9 september 20.45 uur: Letland - Noord-Macedonië

• 9 september 20.45 uur: Polen - Oostenrijk

• 9 september 20.45 uur: Slovenië - Israël



Stand

1. Polen 4-12 (8-0)

2. Israël 4-7 (8-7)

3. Oostenrijk 4-6 (7-6)

4. Slovenië 4-5 (7-3)

5. Noord-Macedonië 4-4 (5-7)

6. Letland 4-0 (1-13)



Alles gewonnen, acht doelpunten voor en nul tegen; de kwalificatiereeks van Polen is tot nu toe ronduit indrukwekkend te noemen. Het is voor de Polen dan ook een kwestie van tijd totdat plaatsing definitief is. De verrassende nummer twee van de groep is Israël, nauw gevolgd door Oostenrijk en Slovenië. Voor de Slovenen breekt met wedstrijden tegen Polen en Israël een week aan die hun kwalificatie maakt of breekt. Oostenrijk en Israël beginnen ‘makkelijk’, maar moeten daarna naar respectievelijk Polen en Slovenië. Komt Israël de komende twee wedstrijden goed door, dan zet het een reuzenstap richting de eerste plaatsing ooit voor een EK.

Groep H:

• 7 september 18.00 uur: IJsland - Moldavië

• 7 september 20.45 uur: Frankrijk - Albanië

• 7 september 20.45 uur: Turkije - Andorra

• 10 september 20.45 uur: Albanië - IJsland

• 10 september 20.45 uur: Frankrijk - Andorra

• 10 september 20.45 uur: Moldavië - Turkije



Stand

1. Frankrijk 4-9 (12-3)

2. Turkije 4-9 (9-2)

3. IJsland 4-9 (5-5)

4. Albanië 4-6 (5-3)

5. Moldavië 4-3 (2-10)

6. Andorra 4-0 (0-10)



De spanning in deze groep is om te snijden. Frankrijk staat bovenaan, maar echt een verassing kun je dat niet noemen. Wel opmerkelijk is dat Turkije en IJsland er met hetzelfde puntenaantal maar net onder staan. De wereldkampioen moet dan ook nog aan de bak in deze kwalificatie, al bieden thuiswedstrijden tegen Albanië en Andorra een prima kans om alsnog weg te lopen bij de concurrentie. Voor IJsland en Turkije wachten belangrijke wedstrijden. In een groep waarin directe confrontaties waarschijnlijk het verschil gaan maken, is een misstap cruciaal. Turkije en IJsland zijn dan ook aan hun stand verplicht allebei hun twee wedstrijden te winnen. Stiekem hoopt ook Albanië nog op een stuntje.

Volledig scherm Frankrijk bereidt zich voor op de EK-kwalificatie. © AFP

Groep I:

• 6 september 18.00 uur: Cyprus - Kazachstan

• 6 september 20.45 uur: San Marino - België

• 6 september 20.45 uur: Schotland - Rusland

• 9 september 20.45 uur: Rusland - Kazachstan

• 9 september 20.45 uur: San Marino - Cyprus

• 9 september 20.45 uur: Schotland - België



Stand

1. België 4-12 (11-1)

2. Rusland 4-9 (15-3)

3. Kazachstan 4-6 (7-7)

4. Schotland 4-6 (4-7)

5. Cyprus 4-3 (6-5)

6. San Marino 4-0 (0-20)



Moeite met kwalificeren voor eindtoernooien heeft België al jaren niet meer en ook dit keer gaat het van een leien dakje voor de Rode Duivels. De volle buit werd gehaald uit de eerste vier wedstrijden. Ook Rusland staat er goed voor, al rammelen Schotland en Kazachstan nog aan de deur.



Belangrijk is het duel tussen Schotland en Rusland. Winnen de Schotten, dan strijden ze serieus voor de tweede plaats. Houden de Russen stand, dan zetten zij een grote stap richting kwalificatie. Voor Schotland wordt het met ook nog een wedstrijd tegen België een cruciale week. België kan tegen San Marino, dat nog niet scoorde en al twintig treffers om de oren kreeg, het doelsaldo nog opschroeven.

Groep J:

• 5 september 18.00 uur: Armenië - Italië

• 5 september 20.45 uur: Bosnië en Herzegovina - Liechtenstein

• 5 september 20.45 uur: Finland - Griekenland

• 8 september 15.00 uur: Armenië - Bosnië en Herzegovina

• 8 september 20.45 uur: Finland - Italië

• 8 september 20.45 uur: Griekenland - Liechtenstein



Stand

1. Italië 4-12 (13-1)

2. Finland 4-9 (6-2)

3. Armenië 4-6 (7-6)

4. Griekenland 4-4 (6-8)

5. Bosnië en Herzegovina 4-4 (5-7)

6. Liechtenstein 4-0 (0-13)



Dat de nummer één in deze groep Italië is verrast niemand. De nummer twee, Finland, is wel een opvallende naam. De Finnen verzamelden al negen punten uit vier wedstrijden en staan er richting kwalificatie goed voor. Met een overwinning op Griekenland kan Finland, als Italië zijn plicht doet tegen Armenië, een grote stap zetten richting het EK. Toch is nummer vijf Bosnië ook nog allesbehalve kansloos voor de tweede plaats. Winnen de Bosniërs komende week twee maal, blijven zijn meedoen in de race voor de tweede plek.