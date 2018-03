Dit is onze favoriet voor de Champions League

Met Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain en Shakthar Donetsk werden ook drie ploegen uitgeschakeld die doorgaans met volle kracht vooruit willen, maar er blijft nog genoeg aanvalskracht over om vanaf volgende maand van te genieten. Sterker nog, nu al voorspellen wie er straks in Kiev met de Cup in de lucht staat, is verrekte lastig. AD Sportwereld doet een poging. En wat denk jij? Stem onderaan het artikel op onze poll!

Real Madrid Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Topfavoriet



In La Liga kansloos, in de Copa del Rey a lang uitgeschakeld. Voor de sterren van Real Madrid resteert alleen de Champions League om het seizoen nog te redden. Paris Saint Germain wreef zich in de achtste finale in de handen.



In Parijs zaten Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric en Isco op de bank. Dat Real Madrid moest te pakken zijn, ook zonder Neymar. Maar in het Parc des Princes werd duidelijk dat Real met twee defensieve middenvelders (Casemiro en Kovacic) vrijwel niets weggeeft. Daarnaast is Cristiano Ronaldo misschien wel beter dan ooit. En als de sterren zich helemaal focussen op de Champions League, is er misschien wel geen betere ploeg. Real Madrid won drie van de laatste vier edities en de volgende overwinning is allesbehalve uitgesloten.

FC Barcelona Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Defensief kwetsbaar?



Barcelona verloor in de Spaanse competitie nog niet eenmaal. En in Europa wandelde de ploeg ook zonder enige probleem naar een plek bij de beste acht ploegen De nieuwe trainer Ernesto Valverde is een vakman, maar wel eentje die veel meer zekerheid inbouwt dan zijn voorgangers. Eigenlijk speelt Barca nog maar met twee aanvallers (Messi en Suarez) en daarachter twee rijtjes van vier spelers. Het resultaat tot op heden: een karrenvracht aan overwinningen en nauwelijks tegentreffers. Waarom dan toch niet de absolute topfavoriet? Chelsea had in Londen slechts 20 procent balbezit. Toch schoot Willian tweemaal op de paal en maakte één treffer. Het zit Barca vooralsnog nog niet tegen, hoe sterk de ploeg ook is.

Bayern München Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Gemakzucht?



In het land waar heel Europa naar Duitsland wijst als toonbeeld van vernieuwing, verjonging en verandering staat een bijna 73-jarige trainer aan het roer bij de lijstaanvoerder. Jupp Heynckes maakte in de jaren tachtig al furore door met Borussia Mönchengladbach grote ploegen als Real Madrid het vuur aan de schenen te leggen. Maar dertig jaar later heeft hij nog steeds een aanpak die aanslaat. Een laptop? Heynckes weet niet eens hoe hij aan moet. Bayern walst in Duitsland over de concurrentie heen, maar in Europa staat er ook geen maat op de ploeg. De vraag is, sluipt er gemakzucht in de ploeg omdat het in eigen land zo makkelijk gaat? Breekt dat de ploeg straks op in Europa?

Manchester City Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Verrassing?



In Engeland kon je als trainer wel proberen jouw visie neer te leggen bij een club, maar de uitvoering was nagenoeg onmogelijk. Want in Engeland voetballen ze toch anders? Is de intensiteit van de wedstrijden toch enorm? Het programma moordend zwaar?



Pep Guardiola spot met al die wetten. De Spanjaard heeft van City een geweldig elftal gemaakt met combinatievoetbal, positiewisselingen, scorend vermogen en last but not least rendement. Aan de hand van de Belg Kevin De Bruyne veegt City de ploegen van de mat, ook in Europa. En misschien is Leroy Sané nog wel beter dan de Rode Duivel. De linkerspits uit Duitsland is nauwelijks af te stoppen, al lukte het in de Premier League eigenlijk alleen Timothy Fosu Mensah gek genoeg wel.



Alleen: is de basis bij City groot genoeg. Als Guardiola de tweede keus laat opdraven wandelt FC Basel opeens met de winst weg uit Manchester. En kan Guardiola zijn aanvallende intenties ook waarmaken tegen de absolute top van Europa, die aan een meter ruimte voldoende heeft om toe te slaan.

Juventus Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Oude krijgers



Dat Juventus er nog bij is, dat is eigenlijk een wonder. Maar ook weer niet. Spurs dacht niet alleen beter te zijn dan de Italianen, ze waren het ook. Maar Juve beschikt over een geweldige kwaliteit: de ploeg hoeft niet te domineren om te kunnen winnen. De ploeg hoeft niet de bal te hebben om te kunnen winnen. Met Gonzalo Higuain en Paulo Dybala beschikt de ploeg over twee Argentijnse aanvallers die uit het niets kunnen toeslaan.



Coach Massimiliano Allegri heeft bovendien het vermogen om met wissels wedstrijden te veranderen, zie het inbrengen van Asamoah en Lichtsteiner in Londen tegen Spurs. En Juve heeft de oude krijgers Chiellini en Buffon, een duo dat zo gedreven en gepassioneerd is dat het bijna eng begint te worden. Juve is geen favoriet, maar geef ze een centimeter en je krijgt er echt spijt van.

Liverpool Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Passie van Klopp



Ook al een ploeg die de handrem nooit kan vinden en die altijd en overal volle kracht vooruit wil spelen. Met onze landgenoten Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk bovendien een formatie waar bondscoach Ronald Koeman met extra interesse naar zal kijken. Die voorhoede van Liverpool met Salah, Firmino en Mané, die is om van te watertanden. Maar is de Engelse formatie in staat om het eigen spel te spelen tegen de absolute top van Europa? En zo niet, kan coach Jürgen Klopp dan een pas op de plaats maken en voor resultaat gaan? Het lijkt er niet op en Liverpool zal waarschijnlijk sterven in schoonheid. Al zal er geen ploeg zijn die conditioneel sterker is. Geef ze een verlenging en ze zullen hem fluitend uitspelen.

AS Roma Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Offensief



Het Italiaanse voetbal ligt tactisch een straatlengte voor op het Engelse voetbal, zo zei international Marten de Roon al eens. Hij kan het weten, hij speelde in de Premier League en nu in de Serie A. AS Roma is daar een voorbeeld van. De club danste lange tijd naar de pijpen van legende Francesco Totti, die tot vorig seizoen steevast zijn speelminuten moest maken.



Maar nu de vedette met pensioen is en Eusebio di Francesco (48) als trainer aan het roer staat, zoekt AS Roma meer dan ooit de aanval. Tegen Shakthar Donetsk met twee buitenspelers. Op rechts het Turkse talent Cengiz Under en op links Diego Perotti, die meer een valse buitenspeler is. De ervaren Edin Dzeko is de centrumspits, de afmaker. AS Roma is een hecht team, waarin niemand verzaakt. En wie succes wil hebben moet een geweldige keeper hebben. Alisson Becker, een Braziliaan van 25, heeft dan ook alles om uit te groeien tot de beste keeper van de wereld.

Sevilla Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Gunfactor



Sevilla had er opeens fans bij de afgelopen twee wedstrijden in Europa. Tegen Manchester United, dat de gunfactor niet meer heeft door de behoudende speelstijl en de nogal aanwezige manager Jose Mourinho, voelde Sevilla alle steun. In Manchester bleef de ploeg keurig overeind door invaller Wissam Ben Yedder. Zo aanvallend als onder de Argentijn Jorge Sampaoli speelt de ploeg niet meer. Eduardo Berizzo deed op dat vlak al een stapje terug en diens opvolger Vincenzo Montella (43) deed dat ook. Het lijkt de ploeg minder naïef te hebben gemaakt.



In Sevilla zeggen ze zelf dat de Italiaan tactisch vermogen naar het immer kolkende Estadio Ramón Sánchez Pizjuan heeft gebracht. De Italiaan kiest voor vier verdedigers, twee defensieve middenvelders, drie aanvallende middenvelders en één diepe spits. Die formatie is moeilijk te verslaan. Aan de andere kant: Atletico Madrid won laatst in Sevilla met 2-5. Als de echte grote ploegen in Europa tegenover Sevilla staan, zou de ploeg normaal gesproken moeten capituleren.