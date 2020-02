Dit Liverpool al een onvergetelijk team? Dát nog niet

Door Maarten Wijffels



Laatst was er bij De Wereld Draait Door een ontroerend video-item. De net overleden Kobe Bryant werd geëerd. De legendarische basketballer sprak postuum over het favoriete voetbalteam uit zijn jeugd. ,,Ik groeide op in Milaan’’, vertelde Bryant in 2016 tegen zijn gelegenheidsinterviewer Thierry Henry. ,,Met het AC Milan van Van Basten, Rijkaard, Gullit. Je had Maldini die net kwam kijken, Baresi. Ik had het meest met Van Basten, hij was mijn jeugdidool.’’



Als je een eregalerij van onvergetelijke voetbalteams wilt maken, wat zijn dan toetsingscriteria? Het aantal iconische spelers en/of trainers in een bepaald tijdvak bij een bepaalde club, is er zeker één. ,,Als je een beetje ingevoerd bent in het voetbal moet je zeven, acht namen uit de opstelling zo kunnen noemen’’, zegt Danny Blind, zelf ooit aanvoerder van zo’n team. Al aarzelt Blind zelf wel even over het Ajax van de jaren 90. ,,Ja, want wij wonnen uiteindelijk de Champions League maar één keer. Dat vind ik óók meetellen: hoe vol is de prijzenkast van een club als een tijdperk klaar is?’’