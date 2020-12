Dit staat er op het spel tijdens Nederlands getint Champions League-avondje

Ook vanavond komt waarschijnlijk weer een groot aantal Nederlanders in actie in de Champions League. Zeven ploegen strijden nog om vier tickets voor de knockout-fase.

Groep E

Voor Krasnodar en Stade Rennes staat er vanavond in Rusland nog iets op het spel: een goede uitgangspositie voor een Europa Leagueticket. Chelsea en Sevilla zijn niet meer in te halen, beide ploegen pakten alleen nog een punt tegen elkaar (1-1 in oktober). De winnaar deelt een mentale tik uit voor de laatste speelronde van volgende week. Krasnodar moet het stellen zonder ex-Feyenoorder Tonny Vilhena, die een blessure heeft aan zijn voet.

Hakim Ziyech gaat met Chelsea op bezoek bij Sevilla. Beide clubs zijn met tien punten al verzekerd van de volgende ronde, de Engelsen hebben alleen een beter doelsaldo. In Londen eindigde het duel in 0-0. Alleen de koppositie staat nog op het spel. Sevilla speelt vanavond zeer waarschijnlijk zonder spits Luuk de Jong, die dinsdag ontbrak op de training. Karim Rekik en Nemanja Gudelj zitten wel bij de selectie van de Spanjaarden.

Krasnodar - Stade Rennes: 18.55 uur

Sevilla - Chelsea: 21:00

Stand

1. Chelsea 4-10 punten

2. Sevilla 4-10

3. Krasnodar 4-1

4 Stade Rennes 4-1

Karim Rekik kan vanavond zijn derde Champions League-wedstrijd voor Sevilla spelen in eigen huis tegen Chelsea. Tonny Vilhena is er bij Krasnodar niet bij wegens een voetblessure.

Groep F

Borussia Dortmund - Lazio Roma is vanavond het duel tussen de spitsen Erling Braut Haaland en Ciro Immobile. Beide aanvallers scoren aan de lopende band: de Noor is met zes doelpunten topscorer van dit Champions Leagueseizoen, de Italiaan werd vorig jaar topscorer van de Serie A met 36 doelpunten. Immobile speelt tegen zijn oude club, maar in Dortmund kwam hij niet helemaal uit de verf en scoorde hij slechts drie keer in 24 wedstrijden. De Nederlanders Wesley Hoedt en Djavan Anderson zitten bij de selectie van de nummer negen van de Serie A.

Ruud Vormer speelt vanavond zijn vijfhonderdste duel uit zijn loopbaan in de wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg. De ex-middenvelder van AZ, Roda JC en Feyenoord is sinds 2014 een van de dragende krachten van Club Brugge, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en international (vier interlands). Ook Noa Lang is zeer waarschijnlijk weer van de partij. De jonge buitenspeler miste sinds zijn overgang van Ajax nog geen duel en maakt indruk in België. Lang scoorde al drie keer voor de Belgen.

Brugge plaatst zich voor de Europa League als het vanavond gelijk speelt en mag zelfs stiekem dromen van overwintering in het miljardenbal. De wedstrijd staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

Borussia Dortmund - Lazio Roma: 21.00 uur

Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg: 21.00 uur

Stand

1. Borussia Dortmund 4-9 punten

2. Lazio Roma 4-8

3. Club Brugge 4-4

4. Zenit Sint-Petersburg 4-1

Ruud Vormer (32) speelt vanavond zijn vijfhonderdste wedstrijd uit zijn loopbaan.

Groep G

Ronald Koeman kent weinig zorgen voor de wedstrijd tegen het Hongaarse Ferencvaros. Barcelona plaatste zich al voor de knockout-fase, sterspeler Lionel Messi is er daarom, net zoals vorige week tegen Dinamo Kiev, niet bij. De Argentijn wordt gespaard. Frenkie De Jong zit wel bij de selectie. Ferencvaros en Dinamo Kiev zijn in deze groep kansloos tegen de Europese grootmachten Barcelona en Juventus en pakten pas één punt (1-1 tegen elkaar). Volgende week in Hongarije staat er tussen de twee clubs nog wel iets op het spel: Europese overwintering.

Matthijs De Ligt zal met Juventus niet wakker hebben gelegen van de wedstrijd tegen Dinamo Kiev. De Italianen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. Geen reden voor Alvaro Morata het rustiger aan te doen. De spits is in vorm en scoorde al vijf keer, in de Champions League, waardoor hij nummer twee is op de topscorerslijst achter Haaland. Zonder de VAR zou Morata bovenaan staan. De Spanjaard zag tegen Barcelona drie goals worden afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter.

Ferencvaros - FC Barcelona: 21.00 uur

Juventus - Dinamo Kiev: 21:00

Stand

1. FC Barcelona 4-12 punten

2. Juventus 4-9

3. Dinamo Kiev 4-1

4. Ferencvaros 4-1

Groep H

In groep H is werkelijk nog alles mogelijk. Elk team kan zich nog plaatsen voor de volgende ronde. Met RB Leipzig gaat Justin Kluivert op jacht naar drie punten bij Istanbul Basaksehir. Oud-PSV’er Angeliño vermaakte zich in de vorige wedstrijd tegen de Turken uitstekend; hij maakte beide doelpunten in Leipzig. Het verloop vanavond valt niet te voorspellen: Basaksehir won thuis van Manchester United met 2-1, RB Leipzig won met 2-0 van Basaksehir, maar verloor met 5-0 van United. Alles is nog mogelijk

Manchester United - PSG is een bijzondere wedstrijd voor Edinson Cavani. De Uruguayaan is topscorer aller tijden van PSG met tweehonderd goals, maar moest afgelopen zomer vertrekken nadat hij geen nieuw contract kreeg. Het scoren is hij nog niet verleerd, afgelopen zondag besliste hij met twee doelpunten de uitwedstrijd tegen Southampton (2-3). Donny van de Beek aast op zijn vierde Champions League-basisplaats op rij. Bij PSG zit Mitchel Bakker bij de selectie, die vorige week tegen RB Leipzig zijn basisdebuut in de Champions League maakte.

Basaksehir - RB Leipzig: 21.00 uur

Manchester United - Paris Saint-Germain: 21:00

Stand

1. Manchester United 4-9 punten

2. Paris Saint-Germain 4-6

3 RB Leipzig 4-6

4. Basaksehir 4-3

Edinson Cavani maakte 200 goals in 301 duels voor PSG, vanavond speelt hij voor de eerste keer tegen zijn oude club.