Dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse in Europa

PSV, Europa League

PSV is uiteindelijk toch nog in pot 2 beland dankzij Slavia Praag, dat zich niet kwalificeerde voor de Europa League. De indeling is gebaseerd op het aantal punten dat de clubs halen voor de coëfficientenlijst. PSV sprokkelde de afgelopen jaren 29,000 punten bij elkaar, Olympique Marseille 28,000. Maar ook in pot 3 zit een aantal ploegen dat PSV het liefst zou ontlopen, zoals West Ham United (koploper in de Premier League), Real Betis of Real Sociedad.

De loting start om 12.00 uur en is via ons liveblog te volgen. De finale van de Europa League volgt op 18 mei 2022 in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de thuishaven van Sevilla.

Conference League: Feyenoord, AZ en Vitesse

Celtic bleek over twee duels sterker dan AZ waardoor in plaats van de Europa League de Conference League wacht. Daarin krijgt de ploeg van trainer Pascal Jansen wel een indeling. AZ eindigt namelijk in pot 1, waardoor topploegen als AS Roma, Tottenham Hotspur worden ontlopen. Dit geldt niet voor Feyenoord en Vitesse.

De Rotterdammers zijn in pot 2 terechtgekomen ondanks de nederlaag bij Elfsborg, terwijl Vitesse in pot 3 is ingedeeld voor de loting nadat Anderlecht over twee duels is verslagen. Drie Nederlandse clubs in verschillende potten. Kunnen Feyenoord, AZ en Vitesse elkaar dan treffen in de groepsfase? Nee, voorlopig niet.

Voor de Nederlandse clubs zit er mogelijk een aantal onbekende clubs in het toernooi, zoals het Sloveense Mura (pot 4), Lincoln Red Imps uit Gibraltar (pot 4) of Alashkert uit Armenië (pot 3). Of denk aan een trip naar Kazachstan voor een wedstrijd tegen Kairat Almati (pot 3).

De loting is om 13.30 uur en te volgen via ons liveblog. Arena Kombëtare in Tirana, hoofdstad Albanië, is het strijdtoneel voor de finale van de Conference League. Datum: 25 mei 2022.

Nederlanderse inbreng Europa League

Volledig scherm Carel Eiting van Racing Genk. © BELGA Naast PSV komen bij de buitenlandse clubs voldoende Nederlanders in actie, zowel trainers als spelers. Denk aan hoofdcoaches Peter Bosz (Olympique Lyon) en John van den Brom (Racing Genk). Maar ook de in Bulgarije actieve Elvis Manu, Sergio Padt en Shaquille Pinas.



En wat te denken van de Hollandse enclave bij Bayer Leverkusen en Galatasaray? Genoeg Nederlandse inbreng op donderdagavond in het tweede toernooi van Europa.

