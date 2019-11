Dit zijn de opvallendste tieners op het miljoenenbal

Wat goed is, komt snel, zo blijkt ook dit seizoen weer in de Champions League. Tussen de gevestigde namen maakt een aantal tieners in rap tempo naam op het miljoenenbal.

Rodrygo (18)

In Madrid hebben ze een neusje voor Braziliaans talent. Was het vorig seizoen de nog altijd maar 19-jarige Vinícius Junior die een daverende entree maakte bij Real, deze jaargang maakt Rodrygo Silva de Goes (18) razendsnel furore. Tegen Galatasaray (6-0) liet de aanvaller woensdag met drie goals en een assist zien wat hij in huis heeft.

Rodrygo is net als Pelé en Neymar afkomstig van Santos, waar hij op zijn 17de debuteerde in de hoofdmacht. Real Madrid legde vorig jaar al 45 miljoen euro voor het toptalent neer. Nadat hij nog een jaar bij Santos bleef voetballen, sloot hij deze zomer aan bij de Koninklijke. Bij zijn competitiedebuut, op 25 september tegen Osasuna (2-0) was hij als invaller meteen trefzeker.

Tegen Galatasaray stond hij voor de tweede keer in de basis in een Champions Leagueduel. Waarom werd al snel duidelijk, want binnen zeven minuten scoorde hij twee keer. Zo snel had nog nooit iemand twee goal gemaakt in de Champions League.

Bekijk hieronder de samenvatting Real Madrid - Galatasaray, met de hattrick van Rodrygo:

Erling Braut Haland (19)

Niet Robert Lewandowski (6 goals) of Heung-min Son (5), maar Erling Braut Haland is momenteel de topscorer in de Champions League. De 19-jarige spits van Red Bull Salzburg maakte in vier duels al zeven goals. En dat is knap in een zware poule met Liverpool, Napoli en Genk. In Napels hielp de Noor zijn ploeg met een benutte strafschop dinsdag aan een punt (1-1).

Volledig scherm Erling Braut Haland juicht na zijn benutte strafschop tegen Napoli. © BSR Agency De 1.94 meter lange Haland werd geboren in het Engelse Leeds, waar zijn vader Alf-Inge destijds voetbalde. Via de Noorse tweedeklasser Byrne, kwam hij in 2017 bij Molde terecht. Bij die club maakte hij als 16-jarige onder Ole Gunnar Solskjaer zijn debuut op het hoogste niveau. Voor vijf miljoen euro maakte hij begin dit jaar de overstap naar Salzburg.



Voor de Oostenrijkers is hij een koopje gebleken, want Haland – al 12 keer trefzeker in 11 competitieduels - is een garantie voor goals. Hij vestigde dit jaar als jeugdinternational een record door negen te scoren op het WK-20 tegen Honduras (12-0). Inmiddels heeft hij ook al twee A-interlands achter zijn naam.

Bekijk hieronder de samenvatting van Napoli - Red Bull Salzburg, met de benutte strafschop van Haland:

Jadon Sancho (19)

Hoewel hij volgend jaar pas 20 wordt, is Jadon Sancho al bezig aan zijn tweede seizoen in de Champions League. Scoren deed aanvaller van Borussia Dortmund daarin nog niet, maar tegen Internazionale leverde hij dinsdag wel de assist voor de winnende goal van Achraf Hakimi (3-2 na een 0-2 achtestand). Andersom was Hakimi aangever toen Sancho vorig seizoen tegen Atlético Madrid (4-0) zijn eerste Champions League-goal maakte.

De in Londen geboren Engelsman speelde in de jeugd van Watford en Manchester City, dat hem in 2017 voor een kleine acht miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund. Voor Sancho pakte die keuze geweldig uit. Waar hij als jonge speler gezien de moordende concurrentie bij City weinig uitzicht had op speeltijd in de Premier League, werd hij in de Bundesliga wel voor de leeuwen gegooid.

Peter Bosz liet hem twee jaar geleden debuteren. Sindsdien is hij nauwelijks nog weg te denken bij de BVB, terwijl hij inmiddels ook al tien interlands voor Engeland achter zijn naam heeft.

Volledig scherm Jadon Sancho in actie tegen Internazionale. © Getty Images

Bekijk hieronder de samenvatting van Dortmund - Inter, met de beslissende assist van Sancho: