Dortmund passeert Atlético en is groepswinnaar

Galatasa­ray mag ondanks verlies naar Europa League

11 december Turkije is na de winterstop met minimaal twee clubs vertegenwoordigd in de Europa League. Galatasaray verloor vanavond het laatste pouleduel in de Champions League van groepswinnaar FC Porto (2-3), maar eindigde toch als derde omdat Lokomotiv Moskou bij Schalke 04 met 1-0 onderuit ging.