Dramatische nederlaag voor Atalanta tegen PSG door bizarre slotfase

Atalanta dacht aan een goal van Palasic genoeg te hebben voor een plek in de halve finale van de Champions League, maar PSG sloeg in de laatste minuut en in de blessuretijd alsnog keihard toe: 2-1.

Nog achttien seconden stonden er op de klok in Estádio da Luz. Neymar had weer eens aangelegd voor een mislukte doelpoging, maar dit keer bood zijn landgenoot Marquinhos de helpende hand. Het betekende de late gelijkmaker op een moment waarop Atalanta Bergamo al rekende op een plek in de halve finale.



En het werd nog erger voor de Italianen. Twee minuten in blessuretijd tikte Choupo-Moting zelfs de winnende treffer achter keeper Marco Sportiello. De 2-1 werd gevierd alsof de Champions League al was gewonnen door de Franse topclub. Al zal een groot deel van die vreugde ook met enorme opluchting te maken hebben gehad. Atalanta Bergamo leek op weg naar een geweldige stunt.



De Fransen zagen al snel dat Neymar in bloedvorm was, maar in de afwerking keer op keer hopeloos faalde. Dat deed ook Kylian Mbappé, die een half uur voor tijd was ingevallen. Atalanta leek het vol te houden, maar brak dus alsnog in de slotfase.



Een moment was lange tijd symbolisch. Het was hooguit een minuutje na zijn prachtige openingstreffer. De 25-jarige Mario Pasalic stond op eigen helft oog in oog met Neymar. De ster van Paris Saint-Germain speelde de bal achteloos door de benen van de Kroaat, versnelde op indrukwekkende wijze richting het doel van de Italianen, maar zijn schot ging alweer langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Neymar liet in Lissabon werkelijk prachtige dingen zien, maar eenmaal in scoringspositie ging het keer op keer gruwelijk mis.



Zijkant vol sneltreinen

Atalanta Bergamo, nota bene debutant in het miljoenenbal, heeft geen vedetten. Ook Pasalic niet. De tactisch gedisciplineerd spelende Italianen werken zich stuk voor stuk een slag in de rondte. Het sportieve succesverhaal van de club uit de stad waar corona eerder zo meedogenloos en op grote schaal toesloeg, is inmiddels wel bekend. Trainer Gian Piero Gasperini heeft een ijzersterke formatie gekneed van de door uitmuntende scouts bij elkaar gescharrelde spelers, die grotendeels onbekend waren voor ze in Italië arriveerden. De 62-jarige Gasperini, voormalig jeugdspeler van Juventus, beschikt over spelers die fluitend negentig minuten gas kunnen geven, die precies van elkaar weten wat ze doen en die zelden een bal achteruit spelen. Met aan de zijkanten de in de eredivisie gevormde sneltreinen Robin Gosens en Hans Hateboer, moeten tegenstanders al maandenlang voortdurend lastige keuzes maken om de aanvalsgolven tot stoppen te kunnen brengen.

Pasalic, overgenomen van Chelsea, krulde halverwege de eerste helft keurig de bal achter keeper Keylor Navas (1-0). Atalanta was voor die treffer al een paar keer dreigend geweest, maar geen van die mogelijkheden was te vergelijken met de gigantische kansen die Neymar kreeg in deel één in Portugal. De Braziliaan stond al na twee minuten moederziel alleen voor keeper Marco Sportiello, maar schoot tot ontzetting van Tuchel naast. Met de rust in zicht onderschepte Neymar een terugspeelbal van Hateboer, maar wederom was hij niet koelbloedig in de afwerking toen hij opdook voor Sportiello.



Volledig scherm Neymar na weer een misser in de eerste helft. © EPA

Mbappé als reddende engel

De Fransen, waar Nederlandse linksback Mitchell Bakker op de bank bleef, hoopten na een uur dat het inbrengen van Kylian Mbappé de uitschakeling nog kon voorkomen. Het regende gele kaarten, ook de sterk spelende Marten de Roon incasseerde een prent, maar doelpunten bleven uit. Tot PSG, dat dit jaar al de Franse landstitel, de Coupe de France en de Coupe de La Ligue won, nog eenmaal het gaspedaal intrapte. De Fransen spelen dinsdag in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid.



Die avond zullen Marten de Roon, Robin Gosens en Hans Hateboer waarschijnlijk ergens vakantie vieren. Het trio zal zich realiseren dat ze een unieke kans op jacht naar een finaleplek hebben laten liggen. Maar na alles wat Bergamo dit jaar overkwam op gezondheidsgebeid zal het verdriet van korte duur zijn. Bovendien liet Atalanta zien dat met goed scouting en een duidelijk visie veel succes kan worden geboekt. Al bleek de halve finale een stapje te ver. Al was het nipt.



Volledig scherm PSG viert het feest. © AP

Volledig scherm De trieste aftocht van de Atalanta-spelers. © REUTERS