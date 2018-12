Drenthe: Ideaal moment om Real uit Champions League te knikkeren

Drenthe spreekt van een ‘interessante loting’. ,,Omdat ik kansen zie voor Ajax”, stelt de routinier, die in 2007 de overstap maakte van Feyenoord naar Real Madrid. ,,Ajax is in goeden doen, Real niet zo. Dit is voor Ajax het ideale moment om Real uit de Champions League te knikkeren.”

Drenthe zegt het zonder blikken of blozen. ,,Het is heel simpel”, stelt de eenvoudig international. ,,Ik ben een echte Rotterdammer, maar kan wel objectief naar andere clubs kijken. En die jongens van Ajax hebben hun zaakjes gewoon goed voor elkaar. Sterker: zij zijn de jongens die het voor ‘ons’ doen in Europa, zij laten het voor Nederland zien. Daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben. Als je tegen een grootmacht als Bayern München zestig procent balbezit hebt, zit je als ploeg gewoon voortreffelijk in elkaar. Er is een uitstekende mix van jong en oud in die selectie. Daarmee kunnen ze het Real Madrid serieus lastig gaan maken. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Dit is voor Ajax het ideale moment om Real uit de Champions League te knikkeren.”