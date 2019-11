Druijf: Gelukkig lukt het wel in de Europa League

In de eredivisie moet hij zijn eerste doelpunt nog maken, maar in de Europa League heeft Ferdy Druijf inmiddels al drie keer gescoord.

Eerst als invaller eind augustus in de beslissende uitwedstrijd tegen FC Antwerp in de laatste voorronde (1-4 na verlenging) en donderdag opnieuw als wisselspeler in de spectaculaire thuiswedstrijd tegen FK Partizan (2-2). De 21-jarige spits scoorde zelfs twee keer, in de 88e minuut en in de extra tijd, en was daarna natuurlijk de gevierde man bij de Alkmaarders in Den Haag.

,,Hoe het voelt om een held te zijn? Tot dusver heel goed”, grijnsde Druijf in zijn eerste interview terwijl er nog vele verslaggevers in de catacomben op hem wachtten. ,,Ik ben heel blij dat ik nu twee goals heb kunnen maken en dat we door zijn naar de volgende ronde. In de competitie val ik ook regelmatig in, maar scoor ik nog niet, maar gelukkig lukt het wel in de Europa League.”

Dramatisch

Druijf sprak van een ‘bizarre’ wedstrijd. ,,We speelden in het eerste uur dramatisch. Het viel totaal niet te vergelijken met ons heel goede voetbal van de afgelopen tijd. Gelukkig kwam de ommekeer in ons spel net op tijd.”

Druijf keek met enige verbazing terug op zijn treffers tegen Partizan. ,,Ik zag die lange bal van Teun Koopmeiners aankomen en kon eigenlijk niks anders doen dan achterwaarts inkoppen. Ik zag niet eens dat die keeper op een rare plek stond. In de extra tijd kwam de bal uit een voorzet iets achter mij terecht. Ik kon alleen uit de draai op het doel schieten. Gelukkig stond de keeper opnieuw niet op de juiste plek.”

Druijf verloor in de aanloop naar dit seizoen de concurrentiestrijd met Myron Boadu, die zich inmiddels international mag noemen. ,,Ik heb het daarmee heel moeilijk gehad. Ik ben altijd basisspeler geweest bij AZ. Nu het team zo goed draait, heb ik er voor nu wel vrede mee. Ik zie het als een leermoment voor mij, want ik heb altijd een stijgende lijn in mijn carrière gehad.”

